На те же грабли? КиевПрайд снова выбрал противоречивые даты для проведения фестиваля

Части общества дать не понравятся

В 2025 году проведение квир-фестиваля Sunny Bunny в период пасхальных праздников привело к оживленной дискуссии в обществе. Тогда часть верующих выразила возмущение из-за того, что событие произошло одновременно с одним из главных христианских праздников – Пасхой. Некоторые восприняли это как пренебрежение религиозными чувствами.

В этом году ситуация может повториться. "КиевПрайд" уже объявил даты проведения Благотворительного фестиваля – это будет 7 и 8 июня. Мероприятие будет проводиться под лозунгом "Единство в многообразии" – официальным девизом Европейского Союза. Во время фестиваля будет проводиться сбор для закрытия потребностей украинских защитников и защитниц.

Эти даты совпадают с Троицкой родительской субботой (7 июня) и праздником Троицы (8 июня), что снова может вызвать противоречивую реакцию у части общества.

Стоит отметить, что в ноябре 2024 года организаторы уже были вынуждены перенести "Квир-пропаганда Фест", который планировался на День памяти жертв Голодомора из-за критики со стороны общественности. Тогда в ОО "КиевПрайд" заявили, что не проверили памятные даты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ЛГБТ-ночной клуб "Портум" оказался в центре скандала из-за вечеринки, приуроченной к Пасхе. Во время мероприятия один из человек, одетый во наряды священнослужителя, устроил пародийный "обряд", окропляя гостей водой.