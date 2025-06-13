Почему Киев стал городом каштанов: история, легенды и факты

Бело-розовые свечи на зеленых листьях — не просто красота, а целая история столицы

Сегодня тяжело представить Киев без каштанов. Они украшают улицы, парки и сердца киевлян, стали литературным образом, частью герба и настоящим символом города.

Но когда-то эти деревья здесь не росли вообще. "Телеграф" собрал легенды и предположения, как Киев стал городом каштанов.

Как горькокаштан попал в Киев

Горькокаштан, или конский каштан, родом из Балкан и Греции. Мода на эти деревья пришла в Европу в XVIII веке, когда каштанами начали озеленять города — в частности первая каштановая аллея появилась в Лондоне.

В Киеве первые упоминания об этом дереве датированы 1798-1799 годами — исследователь Максим Берлинский писал, что каштаны выращивают в садах Подола "только из-за красоты его цвета".

Мини-скульптура в честь киевского каштана у входа в КГГА

Легенды и губернаторы: кто посадил первые?

История появления каштанов в городе овеяна легендами. Самая поэтическая — об основателе Киево-Братской коллегии Петре Могиле, якобы еще в 1625 году посадившем каштан возле Свято-Троицкого монастыря. Однако никаких документов для подтверждения этой истории нет.

Самая распространенная версия связывается с императором Николаем I. Губернатор Киева Дмитрий Бибиков перед его визитом в 1842 году якобы высадил на бульваре каштаны, но царь приказал их выкорчевать и заменить на тополе.

Тогда жители города забрали деревца и пересадили их в свои дворы — именно так, по преданию, каштаны спаслись и стали народным деревом Киева. Правда, ученые доказывают, что царь в 1842 году в город не приезжал, поэтому и эта версия скорее красивая городская легенда.

Каштаны у Академического театра оперы и балета, 1959 год

Каштаны – часть городского пространства

Каштаны начали массово высаживать в Киеве в XIX веке. В 1876 году, во время закладки Мариинского парка в честь русской царицы Марии Александровны, каштаны посадил садовник Недзельский. После второй мировой войны именно каштанами засадили разрушенный Крещатик, и это еще больше закрепило их статус "официального дерева" столицы.

Каштаны на Набережном шоссе, 1970-е годы

В литературе и песнях: как каштаны стали образом Киева

Каштаны вошли в киевский культурный код. В романе "Город" (1927) Валерьян Подмогильный описывает каштаны как часть урбанистического пейзажа: "…все вокруг приятно радовало ему глаза — старая колокольня Софии, трамваи и волнистая улица, обсаженная вдоль каштанами".

А поэт Дмитрий Павлычко посвятил им целое стихотворение — "Когда каштаны в Киеве цветут", вошедший в сборник "Киевские сонеты" 1976 года. Весеннее цветение стало настоящей эмоциональной точкой для жителей города, таким сигналом, что жизнь обновляется.

Каштаны на Крещатике, 1984 год

Каштан — на гербе Киева

В 1969 году столица официально получила герб, где на красном фоне изобразили цветущую ветку каштана. Авторы – художник Флориан Юрьев и скульптор Борис Довгань.

Идея использовать именно каштан возникла как знак уникальности города. Цветы стилизовали в форме треугольника Серпинского — намек на самоподобие и идею бесконечности, а также на украинский график Нарбута, который создавал гербы еще во времена Гетманата.

Изображение цвета каштана на гербе Юрьева-Довганя очень похоже на треугольники, которые использовал Нарбут в своей графике

Испытание настоящего

Сегодня каштаны в Киеве переживают не лучшие времена. Загрязнения, климатические изменения и вредители сократили количество деревьев.

За последние 10–15 лет количество каштанов в столице существенно уменьшилось — деревья страдают от вредителей, в частности, минующей моли. Наибольшие потери понесли насаждения на Крещатике, где часть каштанов заменили можжевельником.

Каштан — символ Киева

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