Опять будет дождь, еще и с грозами? Когда киевляне смогут отдохнуть от мокрой погоды

Осадки никак не покинут Киев

Сейчас небо над Киевом облачное, а в течение 27 июня ожидаются дожди, вероятно, с грозами. Осадки пройдут еще 28 июня, но 29 июня их не будет.

Температура в пятницу-воскресенье будет колебаться в пределах +22…25 градусов, как сообщили в Укргидрометцентре и Meteofor. Ночью она, вероятно, не опустится ниже 13-ти теплых градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, 27 и 28 июня ожидается переменная облачность, местами будут идти кратковременные небольшие дожди с грозами. А вот уже 29 июня облака будут понемногу покидать Киев.

Днем температура воздуха должна прогреться от +22 до +25 градусов, а ночью он остынет до +14…17 градусов. Сила ветра этими днями разгуляется от слабых 5 м/с до сильных 12 м/с.

У Meteofor почти такой же прогноз погоды в Киеве, но здесь синоптики не ожидают гроз. В течение пятницы-субботы иногда будут лить мелкие недолгие дожди. В воскресенье осадки исчезнут, но солнце не сможет прогревать город.

Температура в дневное время повысится до +22…24 градуса. Ночью она опустится до +13…17 градусов. Сила ветра в эти дни не превысит слабых 4,5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, покинут ли Украину дожди уже в следующем месяце. Появилась карта погоды на июль.