Жаркое лето может уничтожить урожай: что будет при худшем сценарии

Зерно может полностью испортиться из-за погоды

Из-за жары и низкой влажности зерно может осыпаться, а его качество снизиться вплоть до того, что оно станет непригодным для использования в пищевых продуктах.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Он подчеркнул, что погода — ключевой фактор. Дело в том, что в сухую и жаркую погоду жатва проходит быстро. Но это не всегда к лучшему: зерно может осыпаться, а урожай — потерять в весе и качестве.

По словам Постриганя, в худших сценариях такие условия приводят к тому, что из-за жарких температур зерно становится непригодным для пищевого потребления.

Какую погоду обещают синоптики

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в Украине продолжит держаться жаркая, но переменчивая погода. Например, 29 июня жара смешается с небольшими дождями по всей стране, а уже 30 июня будет сухо и столбики термометров поползут еще выше.

Прогноз погоды на 29 июня 2025

Прогноз погоды на 30 июня 2025

Напомним, жатва в Украине в 2025 году начнется раньше, чем обычно. Причиной тому стали аномальные погодные условия. Весна и начало лета 2025 сместили привычные аграрные календари, заставив фермеров уже в июне выходить в поля.