Укр

Жаркое лето может уничтожить урожай: что будет при худшем сценарии

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Pixabay Новость обновлена 26 июня 2025, 16:45

Зерно может полностью испортиться из-за погоды

Из-за жары и низкой влажности зерно может осыпаться, а его качество снизиться вплоть до того, что оно станет непригодным для использования в пищевых продуктах.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Надо успеть: в Гидрометцентре объяснили, что ждет урожай этим летом"

Он подчеркнул, что погода — ключевой фактор. Дело в том, что в сухую и жаркую погоду жатва проходит быстро. Но это не всегда к лучшему: зерно может осыпаться, а урожай — потерять в весе и качестве.

По словам Постриганя, в худших сценариях такие условия приводят к тому, что из-за жарких температур зерно становится непригодным для пищевого потребления.

Какую погоду обещают синоптики

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в Украине продолжит держаться жаркая, но переменчивая погода. Например, 29 июня жара смешается с небольшими дождями по всей стране, а уже 30 июня будет сухо и столбики термометров поползут еще выше.

Карта погоды 29 июня 2025 Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 29 июня 2025
Карта погоды 30 июня 2025 Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 30 июня 2025

Напомним, жатва в Украине в 2025 году начнется раньше, чем обычно. Причиной тому стали аномальные погодные условия. Весна и начало лета 2025 сместили привычные аграрные календари, заставив фермеров уже в июне выходить в поля.

Теги:
#Украина #Погода #Зерновые #Урожай #Жара #Прогнозы #Виталий Постригань