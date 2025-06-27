Знову дощитиме, ще й з грозами? Коли кияни зможуть відпочити від мокрої погоди

Опади ніяк не покинуть Київ

Наразі небо над Києвом хмарне, а протягом 27 червня очікуються дощі, ймовірно, з грозами. Опади мають пройти ще 28 червня, але 29 червня їх не буде.

Температура ж протягом п'ятниці-неділі буде коливатись в межах +22…25 градусів, як повідомили в Укргідрометцентрі та Meteofor. Вночі вона, ймовірно, не опуститься нижче 13 теплих градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, 27 та 28 червня очікується мінлива хмарність, а місцями йтимуть короткочасні невеликі дощі з грозами. А от вже 29 червня хмари потроху покидатимуть Київ.

Вдень температура повітря має прогрітись від +22 до +25 градусів, а вночі воно охолоне до +14…17 градусів. Сила вітру цими днями розгуляється від слабких 5 м/с до сильних 12 м/с.

У Meteofor майже такий сами прогноз погоди у Києві, але тут синоптики не очікують гроз. Упродовж п'ятниці-суботи іноді будуть лити дрібні недовгі дощі. У неділю ж опади зникнуть, але сонце не зможе прогрівати місто.

Температура у денний час підвищиться до +22…24 градусів. А вночі вона опуститься до +13…17 градусів. Сила вітру ж цими днями не перевищить слабких 4,5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи покинуть Україну дощі вже у наступному місяці. З'явилась карта погоди на липень.