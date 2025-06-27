"Избавься от лишнего": где и как в Киеве сдать книги на русском и получить новые на украинском
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Вы получите сертификат, который вы можете использовать в любое время
Киевляне могут избавиться от лишних русскоязычных книг и получить скидку или сертификат на приобретение новых украиноязычных изданий. Все это — в рамках бессрочной инициативы "Избавься от лишнего — выбери свое!", которую реализуют издательство "Ранок" и сеть книжных магазинов ALPACA.
Как сообщает издание "ТиКиев", благодаря акции уже собрали более двух тонн русскоязычной литературы, которую отправили на переработку. Средства по этой переработке направляются в поддержку 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Как принять участие
Найдите дома ненужные книги на русском языке. Принесите их в определенные магазины ALPACA или отправьте по почте по адресу издательства.
За это вы получите скидку 30% на украиноязычные издания или сертификат на сумму от 150 до 500 грн в зависимости от веса сданных книг:
- 3–5 кг → 150 грн
- 6–10 кг → 200 грн
- 11–20 кг → 250 грн
- 21–25 кг → 300 грн
- 26–30 кг → 500 грн
Куда нести или отправлять книги
Адреса книжных магазинов в Киеве, куда вы можете принести книги:
- ул. Княжий Затон, 4
- просп. Червоной Калины, 70
- ул. Степана Бандеры, 6
Для отправки по почте
Отправьте книги (от 3 кг) "Новой почтой" по адресу:
Киев, отделение №16, получатель: ЧП "ДВИН МАРКЕТИНГ", Сергей Сухобрус, тел.: (063) 449-58-80.
После этого нужно заполнить анкету и добавить фото чека. После проверки данных вам пришлют сертификат, который можно использовать в любое время.
Акция — бессрочная, так что разобрать домашнюю библиотеку можно в удобное для вас время.
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