"Избавься от лишнего": где и как в Киеве сдать книги на русском и получить новые на украинском

Вы получите сертификат, который вы можете использовать в любое время

Киевляне могут избавиться от лишних русскоязычных книг и получить скидку или сертификат на приобретение новых украиноязычных изданий. Все это — в рамках бессрочной инициативы "Избавься от лишнего — выбери свое!", которую реализуют издательство "Ранок" и сеть книжных магазинов ALPACA.

Как сообщает издание "ТиКиев", благодаря акции уже собрали более двух тонн русскоязычной литературы, которую отправили на переработку. Средства по этой переработке направляются в поддержку 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как принять участие

Найдите дома ненужные книги на русском языке. Принесите их в определенные магазины ALPACA или отправьте по почте по адресу издательства.

За это вы получите скидку 30% на украиноязычные издания или сертификат на сумму от 150 до 500 грн в зависимости от веса сданных книг:

3–5 кг → 150 грн

6–10 кг → 200 грн

11–20 кг → 250 грн

21–25 кг → 300 грн

26–30 кг → 500 грн

Куда нести или отправлять книги

Адреса книжных магазинов в Киеве, куда вы можете принести книги:

ул. Княжий Затон, 4

просп. Червоной Калины, 70

ул. Степана Бандеры, 6

Для отправки по почте

Отправьте книги (от 3 кг) "Новой почтой" по адресу:

Киев, отделение №16, получатель: ЧП "ДВИН МАРКЕТИНГ", Сергей Сухобрус, тел.: (063) 449-58-80.

После этого нужно заполнить анкету и добавить фото чека. После проверки данных вам пришлют сертификат, который можно использовать в любое время.

Акция — бессрочная, так что разобрать домашнюю библиотеку можно в удобное для вас время.

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