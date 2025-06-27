"Позбудься зайвого": де і як в Києві здати книги російською та отримати нові українською

Ви отримаєте сертифікат, який можете використати будь-коли

Кияни можуть позбутись зайвих російськомовних книжок та натомість отримати знижку або сертифікат на придбання нових україномовних видань. Все це — в межах безстрокової ініціативи "Позбудься зайвого — обери своє!", яку реалізують видавництво "Ранок" та мережа книгарень ALPACA.

Як повідомляє видання "ТиКиїв", завдяки акції вже зібрали понад дві тонни російськомовної літератури, яку відправили на переробку. Кошти з цієї переробки спрямовують на підтримку 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Як взяти участь

Знайдіть вдома непотрібні книжки російською мовою. Принесіть їх у визначені книгарні ALPACA або надішліть поштою на адресу видавництва.

За це ви отримаєте знижку 30% на україномовні видання або сертифікат на суму від 150 до 500 грн — залежно від ваги зданих книжок:

3–5 кг → 150 грн

6–10 кг → 200 грн

11–20 кг → 250 грн

21–25 кг → 300 грн

26–30 кг → 500 грн

Куди нести або надсилати книги

Адреси книгарень у Києві, куди ви можете принести книги:

вул. Княжий Затон, 4

просп. Червоної Калини, 70

вул. Степана Бандери, 6

Для відправки поштою

Надішліть книги (від 3 кг) "Новою поштою" на адресу:

Київ, відділення №16, одержувач: ПП "ДВИН МАРКЕТИНГ", Сергій Сухобрус, тел.: (063) 449-58-80.

Після цього потрібно заповнити анкету і додати фото чека. Після перевірки даних вам надішлють сертифікат, який можна використати будь-коли.

Акція — безстрокова, тож розібрати домашню бібліотеку можна у зручний для вас час.

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