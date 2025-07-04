Просто жара или с дождями и грозами? К чему готовиться Киеву в конце недели

Жара до +33 градусов задержится в Киеве всего на один день

Погода в Киеве в ближайшее время будет жаркой и, вероятно, дождливой. Местами синоптики предупреждают о возможных грозах.

Ветры же в течение 4-6 июля не повысят свою силу более слабых 5 м/с. Об этом сообщили в МетаПогода и Sinoptik.

Как прогнозируют в МетаПогода, в течение 4-6 июля в городе ожидается переменная облачность, но дождей точно не будет.

Температура в эти дни будет постоянно колебаться, ведь в пятницу в обед предполагается +28 градусов, в субботу будет +23 градуса, а уже в воскресенье +25 градусов. Ночью же показатели будут находиться в пределах +14…19 градусов. Ветер в свою очередь не превысит свою силу более слабых 5 м/с.

Какой ожидается температура в Киеве в эти дни

Тем временем в Sinoptik говорят, что облаков в столице 4-6 июля будет гораздо больше, а в пятницу днем еще должен пройти дождь, вероятно, с грозой. В другие дни сохранится только облачность.

В то же время температура воздуха днем в течение 4 июля вырастет до +33 градусов, когда 5 июля она опустится до +25 градусов, а 6 июля немного поднимется и зафиксируется около +28 градусов. Ветры не разгуляются выше легких 2,7 м/с.

Когда в Киеве будет дождь

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам, напротив, не повезет с погодой в конце недели.