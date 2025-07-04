Просто спека чи з дощами та грозами? До чого готуватись Києву наприкінці тижня

Спека до +33 градусів затримається у Києві всього на один день

Погода у Києві найближчим часом буде спекотною, та, ймовірно, дощовою. Місцями синоптики попереджають про можливі грози.

Вітри ж упродовж 4-6 липня не підвищать свою силу понад слабкі 5 м/с. Про це повідомили у МетаПогода та Sinoptik.

Як прогнозують у МетаПогода, протягом 4-6 липня у місті очікується мінлива хмарність, але дощів точно не буде.

Температура в ці дні постійно коливатиметься, адже у п'ятницю в обід передбачається +28 градусів, у суботу буде +23 градуси, а вже у неділю — +25 градусів. Вночі ж показники перебуватимуть в межах +14…19 градусів. Вітер своєю чергою не перевищить свою силу більше слабких 5 м/с.

Якою очікується температура у Києві в ці дні

Тим часом у Sinoptik кажуть, що хмар у столиці 4-6 липня буде значно більше, а у п'ятницю вдень ще має пройти дощ, ймовірно, з грозою. В інші дні збережеться тільки хмарність.

Водночас температура повітря вдень протягом 4 липня виросте до +33 градусів, коли 5 липня вона опуститься до +25 градусів, а 6 липня трошки підніметься і зафіксується біля +28 градусів. Вітри не розгуляються вище легких 2,7 м/с.

Коли у Києві дощитиме

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам, навпаки, не пощастить з погодою наприкінці тижня.