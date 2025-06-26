Дроны будут охотиться на людей? Что известно о подготовке нового российского террора

Уже через полгода жизнь в столице и других населенных пунктах может радикально измениться.

Украина приближается к новому этапу войны — массовому применению автономных ударных дронов. Если раньше наибольшей угрозой были "Шахеды" и ракеты с фиксированными координатами удара, то теперь речь идёт о дронах, которые самостоятельно будут охотиться на людей в городах.

Именно такую перспективу очертила волонтер Мария Берлинская, и она говорит о 2026 году не как о гипотетическом будущем, а как о ближайшей фазе войны.

"Есть кое-что значительно опаснее — тысячи дронов над городами в режиме постоянной охоты. Это то, что станет нашей реальностью уже в 2026 году. И касается не только Сум, Днепра или Харькова. А и Львова, и Черновцов. То, что уже происходит с Херсоном и Константиновкой, при том что там пока дроны на радиоуправлении или оптоволокне. Я же сейчас говорю о level up — полная или частичная автономность", — написала Берлинская.

Она подчернула, что переход к круглосуточной дроновой охоте — это вопрос месяцев, а не лет. По её оценкам, такие атаки могут стать массовыми уже в 2026 году. При этом речь идёт не о нескольких дронах, а о сотнях и тысячах одновременно — в режиме роевой атаки или постоянного дежурства над городами.

Мария Берлинская

Какие есть контрмеры

Технологии противодействия существуют. Это:

автоматические турели с визуальным или радарным обнаружением,

дроны-перехватчики,

электромагнитное оружие (глушение, перехват),

лазеры короткого радиуса действия,

системы радиоэлектронной разведки и пассивной радиолокации,

сети антенн на базе инфраструктуры мобильной связи.

Что можно сделать уже сегодня

Берлинская призвала действовать немедленно: "Важно чтобы представители власти, как центральной, так и местной, уже искали решения и оборудовали защиту над городами. Уже, по состоянию на июнь 2025 года".

Она советует каждому украинцу обратиться к депутатам, главам общин, чиновникам с конкретным вопросом: "Спросить, идёт ли подготовка, какие именно решения развивают и покупают? Дроны-перехватчики, автоматические турели, электромагнитное оружие? Также спросить, кто будет отвечать, если завтра в Киеве, Запорожье, Днепре и других городах придётся жить перебежками и по подвалам".

"Паутина" изменила архитектуру безопасности

О росте угрозы автономных дронов и неготовности классических систем ПВО к новым вызовам предупредил также Анатолий Храпчинский — заместитель генерального директора компании, которая производит средства радиоэлектронной борьбы. В комментарии "Телеграфу" он отметил, что ключевым событием, изменившим глобальную архитектуру безопасности, стала операция СБУ "Паутина" 1 июня 2025 года. Тогда украинские FPV-дроны атаковали пять российских стратегических авиабаз — от Мурманской до Амурской области — повредив или уничтожив десятки самолётов, в частности Ту-95МС, Ту-22М3, А-50 и Ан-12. По оценкам СБУ, это могло составлять до 34% российской стратегической авиации.

Но на фоне этой успешной операции, говорит Храпчинский, стало очевидно: традиционные системы воздушного контроля и ПВО не способны противостоять новому типу угроз, которые уже внедряются Россией. По его словам, враг не только активно применяет дроны для ударов по прифронтовой и приграничной зоне, но и модернизирует "Шахеды", наделяя их элементами искусственного интеллекта.

"Мы видим проявления уже элементов ИИ — появление тепловизионных или других камер, которые могут помогать дрону наводиться на объект и работать в автоматическом режиме. Не так, как раньше — вылетает по чётким координатам. А теперь — дрон вылетает в сектор, например Киевской области, и самостоятельно ищет себе цель", — подчеркнул он.

Анатолий Храпчинский

Война демократизировалась

Храпчинский напомнил, что ещё два года назад в Украине объявляли создание комплексной системы защиты "Покрова", которая должна была бы включать средства РЭБ, способные одновременно мониторить воздушное пространство. Но, по его словам, до сих пор не построена новая архитектура безопасности, которая бы отвечала современным вызовам.

"Нужно строить фундаментальную часть новой системы — насыщенную компонентами, которые будут производить украинские, европейские или совместные предприятия. Есть глобальная потребность в реализации такого проекта", — пояснил он.

Он подчеркнул, что новая угроза — это не только военные технологии. Россия уже использует бытовые компоненты, доступные на гражданском рынке, для изготовления оружия.

"Nvidia, которая стоит в "Шахедах"' — это бытовой элемент. Это то, что вы можете купить в компьютерном магазине. Мы говорим о том, что демократизация высоких технологий позволила создавать оружие из бытовых компонентов", — отметил эксперт.

Храпчинский также привёл пример с коммерческими дронами DJI Mavic, которые можно перепрограммировать, чтобы те обходили встроенные ограничения и летали в запрещённых зонах. Именно поэтому, по его мнению, Украине следует не просто полагаться на ПВО, а создать новую структуру наблюдения, контроля и перехвата на основе уже имеющейся инфраструктуры мобильной связи.

"Я предполагаю активное привлечение операторов мобильной связи. У нас есть разветвлённая инфраструктура, которая может быть использована для усиления радиоэлектронной разведки, пассивной радиолокации, создания контролируемых секторов радиоизлучения. Мы можем в определённом секторе взять несколько диапазонов — и ни одно вражеское средство не сможет их использовать", — пояснил он.

В завершение Храпчинский предостерёг: эта угроза уже реальна, и Россия движется именно в этом направлении. Но даже если удастся ударить по производственным мощностям РФ, это не гарантирует безопасности.

"Можно рассказывать о возможности поражения производств России. Но это не обеспечит нам нормального уровня безопасности. Даже если какое-то другое государство захочет нанести удар Украине — без новой архитектуры защиты мы останемся уязвимыми", — резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 17 июня российские войска совершили очередную массированную атаку по территории Украины, главной целью снова стал Киев. На фоне нового удара в соцсетях начали распространяться призывы уезжать из городов, однако эксперты предостерегают от панических решений и призывают сохранять рациональность.