Жара, грозы, похолодание, и все - за два дня? Что прогнозируют Киеву

В Киеве температура с +30 упадет до +23 градусов за сутки

В Киеве погода жаркая, но в то же время немного облачная и, вероятно, дождливая. Синоптики прогнозируют, что в эти дни ожидаются еще грозы, местами свежие ветры и похолодание.

Дожди с грозами предполагаются во второй половине четверга, сообщили в Sinoptik. Хотя в Meteofor говорят, что будет дождь как в четверг, так и в пятницу, но гроз не ожидается.

По прогнозу Sinoptik, в четверг, 10 июля, в городе ожидается переменная облачность, а днем и вечером ожидается сильный дождь с грозой. На следующий день сохранится лишь небольшая облачность.

Температура в эти дни в обед опустится с +30 до +23 градусов. Ночью она зафиксируется около +20…22 градусов. Сила ветров не превысит легких 2,7 м/с.

Однако в Meteofor немного не согласны с предварительным прогнозом. По их данным, переменная облачность будет в течение 10-11 июля, но осадки будут идти в течение двух дней. Причем дождь будет ночью, днем, вечером четверга и ночью пятницы.

Показатели на термометрах днем также будут опускаться с +30 до +23 градусов, а ночью с +20 до +16 градусов. Самые сильные ветры предполагаются только днем и вечером пятницы – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украину покинет жара. Синоптики назвали даты.