Спека, грози, похолодання, і все — за два дні? Що прогнозують Києву

У Києві температура зі +30 впаде до +23 градусів за добу

У Києві погода спекотна, але водночас трошки хмарна та, ймовірно, дощова. Синоптики прогнозують, що цими днями очікуються ще грози, місцями свіжі вітри та похолодання.

Дощі з грозами передбачаються у другій половині четверга, як повідомили у Sinoptik. Хоча у Meteofor кажуть, що дощитиме як у четвер, так і в п'ятницю, але гроз не очікується.

За прогнозом Sinoptik, у четвер, 10 липня, у місті очікується мінлива хмарність, а вдень та ввечері йтиме сильний дощ із грозою. Наступного дня збережеться лише невелика хмарність.

Температура цими днями в обід опуститься зі +30 градусів до +23 градусів. Вночі ж вона зафіксується біля +20…22 градусів. Сила вітрів не перевищить легких 2,7 м/с.

Однак у Meteofor трохи незгодні з попереднім прогнозом. За їх даними, мінлива хмарність буде протягом 10-11 липня, але опади йтимуть протягом двох днів. Причому дощитиме вночі, вдень, ввечері четверга та вночі п'ятниці.

Показники на термометрах вдень також опускатимуться зі +30 до +23 градусів, а вночі — зі +20 до +16 градусів. Найсильніші вітри передбачаються тільки вдень та ввечері п'ятниці — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україну покине спека. Синоптики назвали дати.