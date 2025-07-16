На Осокорках заметили "человека-паука": мужчина мгновенно стал источником шуток (видео)
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Кое-кто с юмором предположил: это мог быть любовник, пытавшийся скрыться
В Киеве, в жилом массиве Осокорки, прохожие заметили мужчину, который, рискуя жизнью, висел снаружи четвертого этажа многоэтажки. На кадрах видно, как он находится снаружи окна, держась за раму.
Такое видео показали в местном паблике. На первый взгляд, ситуация действительно выглядит тревожной, и кто-то сразу сравнил его с "человеком-пауком".
На самом же деле все оказалось гораздо проще и… обыденнее. Человек мыл окна в собственной квартире. Чтобы добраться до наружной стороны стекла, ему пришлось вылезть наружу. Очевидно, специального снаряжения не было.
Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо и активно комментировали событие:
- "Чувак просто моет окно. Ужас, какие новости"
- "Жена заставила помыть окно"
- "Я мою окна на девятом так же — вылажу, а из страховки — только крестик на шее"
Другие комментаторы с юмором предположили, что ситуация могла быть частью совсем другой драмы. Мол, это был "скрывающийся любовник".
Кто-то в шутку посоветовал всегда брать с собой ключи, если вдруг что-то пойдет не так.
Эта ситуация действительно вызвала бурную реакцию. Как добавили в посте: "Вот вам пример того, почему мужчины живут меньше женщин".
Ранее "Телеграф" сообщал, что мужчина в образе человека-паука лез в окно многоэтажки не с пустыми руками — он держал немалый букет цветов.