На Осокорках заметили "человека-паука": мужчина мгновенно стал источником шуток (видео)

Кое-кто с юмором предположил: это мог быть любовник, пытавшийся скрыться

В Киеве, в жилом массиве Осокорки, прохожие заметили мужчину, который, рискуя жизнью, висел снаружи четвертого этажа многоэтажки. На кадрах видно, как он находится снаружи окна, держась за раму.

Такое видео показали в местном паблике. На первый взгляд, ситуация действительно выглядит тревожной, и кто-то сразу сравнил его с "человеком-пауком".

На самом же деле все оказалось гораздо проще и… обыденнее. Человек мыл окна в собственной квартире. Чтобы добраться до наружной стороны стекла, ему пришлось вылезть наружу. Очевидно, специального снаряжения не было.

Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо и активно комментировали событие:

"Чувак просто моет окно. Ужас, какие новости"

"Жена заставила помыть окно"

"Я мою окна на девятом так же — вылажу, а из страховки — только крестик на шее"

Другие комментаторы с юмором предположили, что ситуация могла быть частью совсем другой драмы. Мол, это был "скрывающийся любовник".

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Кто-то в шутку посоветовал всегда брать с собой ключи, если вдруг что-то пойдет не так.

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Эта ситуация действительно вызвала бурную реакцию. Как добавили в посте: "Вот вам пример того, почему мужчины живут меньше женщин".

Ранее "Телеграф" сообщал, что мужчина в образе человека-паука лез в окно многоэтажки не с пустыми руками — он держал немалый букет цветов.