Киев накроет дождями с грозами. Насколько упадет температура в ближайшие дни

Лучше взять с собой зонтик

Погода в Киеве в ближайшие дни ожидается более или менее прохладной — облачной, местами с дождями и грозами и температурой до +25 градусов днем.

Ветры же на днях не превысят легких-умеренных 3-6 м/с. Таким прогнозом поделились в Погода&Радар и Meteofor.

В течение 17 июля в столице ожидается переменная облачность и мелкие дожди, которые пройдут утром и ночью, как сообщили в Погода&Радар. А 18 июля осадки ожидаются утром и вечером, местами будут сопровождаться грозами.

Температура воздуха днем разогреется до +24…25 градусов, а ночью остынет до +17…18 градусов. Ветер ожидается легким – до 3 м/с.

Когда пройдут дожди в Киеве

Но в Meteofor немного не согласны с прогнозом погоды в Киеве. В ближайшие дни небо над столицей будет облачным, а дожди прогнозируются:

в течение ночи-дня четверга, местами с грозами;

в течение утра-дня пятницы, гроз не будет.

Показатели на термометрах в дневное время 17 июля составят +23 градуса, а 18 июля — 19 градусов. В то же время, ночью они зафиксируются около +18 и +16 градусов соответственно. Ветры в эти дни не разгуляются выше умеренных 6 м/с.

Когда ожидаются дожди с грозами в столице 17-18 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жара наконец-то отступает. Синоптики поделились прогнозом, когда погода порадует прохладой.