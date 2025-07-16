Київ накриє дощами з грозами. Наскільки впаде температура найближчими днями

Краще взяти з собою парасольку

Погода у Києві найближчими днями очікується більш-менш прохолодною — хмарною, місцями з дощами та грозами, та температурою до +25 градусів вдень.

Вітри ж цими днями не перевищать легких-помірних 3-6 м/с. Таким прогнозом поділились у Погода&Радар та Meteofor.

Протягом 17 липня у столиці очікується мінлива хмарність та дрібні дощі, які йтимуть вранці та вночі, як повідомили у Погода&Радар. А 18 липня опади очікуються вранці та ввечері, місцями супроводжуватимуться грозами.

Температура повітря вдень розігріється до +24…25 градусів, а вночі — охолоне до +17…18 градусів. Вітер очікується легким — до 3 м/с.

Коли йтимуть дощі у Києві

Але у Meteofor трошки не згодні з прогнозом погоди у Києві. Найближчими днями небо над столицею буде сильно хмарним, а дощі прогнозуються:

протягом ночі-дня четверга, місцями з грозами;

упродовж ранку-дня п'ятниці, гроз не буде.

Показники на термометрах у денний час 17 липня сягнуть +23 градусів, а 18 липня — 19 градусів. Водночас вночі вони зафіксуються біля +18 та +16 градусів відповідно. Вітри цими днями не розгуляються вище помірних 6 м/с.

Коли очікуються дощі з грозами у столиці 17-18 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спека нарешті відступає. Синоптики поділились прогнозом, коли погода порадує прохолодою.