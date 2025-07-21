Изменено движение автобусов и работа "Лукьяновской". Как в Киеве после атаки курсирует общественный транспорт

Есть задержка электрички Kyiv City Express

В результате российского массированного удара по Киеву есть изменения в движении транспорта. Частично не работает станция метро "Лукьяновская" и несколько маршрутов изменены.

Об этом сообщает КГГА. Отмечается, что есть задержки отправки Kyiv City Express.

"Станция метро "Лукьяновская" работает на выход для пассажиров, поезда осуществляют остановку на станции. В то же время на вход станция закрыта", — пишут в КГГА.

Станция метро "Лукьяновская" после обстрела

Изменено движение маршрутов по Киеву:

автобусы №14 – от просп. Отрадного к Лукьяновской площади;

автобусы № 119 – от ул. Василия Касияна в Воздухофлотский путепровод;

автобусы № 112 – от ул. Ивана Микитенко в ст. м. "Контрактовая площадь";

троллейбусы № 16 – от ул. Мечты к ул. Белорусской;

троллейбусы № 31 – ул. Милославская – ул. Белорусская;

троллейбусы №№ 19, 35 – ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульвар, далее – по собственному маршруту;

троллейбусы №№ 18, 28 – к ст. м. "Почайна";

троллейбусы № 6, 33 – через зал. ст. "Куренивка" к ст. м. "Дорогожичи";

трамваи № 22 – к ст. м. "Бориспольская";

автобусы №№ 51, 63 – до ул. Привокзальной;

автобусы № 50тр – от ул. Милославской в ст. м. "Дарница".

Кроме того, электричка Kyiv City Express Б04 отправилась со станции Святошино в направлении Борщаговки с задержкой 25 минут, а Kyiv City Express Б07 тоже со Святошино в направлении Борщаговки с задержкой 14 минут.

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