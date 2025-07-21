Изменено движение автобусов и работа "Лукьяновской". Как в Киеве после атаки курсирует общественный транспорт
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Есть задержка электрички Kyiv City Express
В результате российского массированного удара по Киеву есть изменения в движении транспорта. Частично не работает станция метро "Лукьяновская" и несколько маршрутов изменены.
Об этом сообщает КГГА. Отмечается, что есть задержки отправки Kyiv City Express.
"Станция метро "Лукьяновская" работает на выход для пассажиров, поезда осуществляют остановку на станции. В то же время на вход станция закрыта", — пишут в КГГА.
Изменено движение маршрутов по Киеву:
- автобусы №14 – от просп. Отрадного к Лукьяновской площади;
- автобусы № 119 – от ул. Василия Касияна в Воздухофлотский путепровод;
- автобусы № 112 – от ул. Ивана Микитенко в ст. м. "Контрактовая площадь";
- троллейбусы № 16 – от ул. Мечты к ул. Белорусской;
- троллейбусы № 31 – ул. Милославская – ул. Белорусская;
- троллейбусы №№ 19, 35 – ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульвар, далее – по собственному маршруту;
- троллейбусы №№ 18, 28 – к ст. м. "Почайна";
- троллейбусы № 6, 33 – через зал. ст. "Куренивка" к ст. м. "Дорогожичи";
- трамваи № 22 – к ст. м. "Бориспольская";
- автобусы №№ 51, 63 – до ул. Привокзальной;
- автобусы № 50тр – от ул. Милославской в ст. м. "Дарница".
Кроме того, электричка Kyiv City Express Б04 отправилась со станции Святошино в направлении Борщаговки с задержкой 25 минут, а Kyiv City Express Б07 тоже со Святошино в направлении Борщаговки с задержкой 14 минут.
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