Змінено рух автобусів та роботу "Лук’янівської". Як у Києві після атаки курсує громадський транспорт

Є затримка електрички Kyiv City Express

Внаслідок російського масованого удару по Києву є зміни у русі транспорту. Частково не працює станція метро "Лук'янівська" і напрямки кількох маршрутів змінено.

Про це повідомляє КМДА. Зазначається, що є затримки відправлення Kyiv City Express.

"Станція метро "Лукʼянівська" працює на вихід для пасажирів, поїзди здійснюють зупинку на станції. Водночас на вхід станція наразі зачинена", — пишуть у КМДА.

Станція метро "Лук'янівська" після обстрілу

Змінено рух маршрутів Києвом:

автобуси № 14 – від просп. Відрадного до Лук’янівської площі;

автобуси № 119 – від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобуси № 112 – від вул. Івана Микитенка до ст. м. "Контрактова площа";

тролейбуси № 16 – від вул. Мрії до вул. Білоруської;

тролейбуси № 31 – вул. Милославська – вул. Білоруська;

тролейбуси №№ 19, 35 – вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівський бульвар, далі – за власним маршрутом;

тролейбуси №№ 18, 28 – до ст. м. "Почайна";

тролейбуси № 6, 33 – через зал. ст. "Куренівка" до ст. м. "Дорогожичі";

трамваї № 22 – до ст. м. "Бориспільська";

автобуси №№ 51, 63 – до вул. Привокзальної;

автобуси № 50тр – від вул. Милославської до ст. м. "Дарниця".

Електричка Kyiv City Express Б04 відправилась зі станції Святошин у напрямку Борщагівки із затримкою 25 хвилин, а Kyiv City Express Б07 теж зі Святошина у напрямку Борщагівки із затримкою 14 хвилин.

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