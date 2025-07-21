Змінено рух автобусів та роботу "Лук’янівської". Як у Києві після атаки курсує громадський транспорт
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Є затримка електрички Kyiv City Express
Внаслідок російського масованого удару по Києву є зміни у русі транспорту. Частково не працює станція метро "Лук'янівська" і напрямки кількох маршрутів змінено.
Про це повідомляє КМДА. Зазначається, що є затримки відправлення Kyiv City Express.
"Станція метро "Лукʼянівська" працює на вихід для пасажирів, поїзди здійснюють зупинку на станції. Водночас на вхід станція наразі зачинена", — пишуть у КМДА.
Змінено рух маршрутів Києвом:
- автобуси № 14 – від просп. Відрадного до Лук’янівської площі;
- автобуси № 119 – від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобуси № 112 – від вул. Івана Микитенка до ст. м. "Контрактова площа";
- тролейбуси № 16 – від вул. Мрії до вул. Білоруської;
- тролейбуси № 31 – вул. Милославська – вул. Білоруська;
- тролейбуси №№ 19, 35 – вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівський бульвар, далі – за власним маршрутом;
- тролейбуси №№ 18, 28 – до ст. м. "Почайна";
- тролейбуси № 6, 33 – через зал. ст. "Куренівка" до ст. м. "Дорогожичі";
- трамваї № 22 – до ст. м. "Бориспільська";
- автобуси №№ 51, 63 – до вул. Привокзальної;
- автобуси № 50тр – від вул. Милославської до ст. м. "Дарниця".
Електричка Kyiv City Express Б04 відправилась зі станції Святошин у напрямку Борщагівки із затримкою 25 хвилин, а Kyiv City Express Б07 теж зі Святошина у напрямку Борщагівки із затримкою 14 хвилин.
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