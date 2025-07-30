В елітному районі Києва знайшли величезного павука. Чи отруйний він (фото)

Їхня тривалість життя становить від 10 до 30 років залежно від виду

Павук-птахоїд опинився на смітнику у Києві. Його викинули разом з тераріумом.

Про сумну історію павука-птахоїда розповіли зооволонтери з Kyiv Animal Rescue Group. За їхніми словами, величезного павука розшукали днями місцеві мешканці просто на смітнику у Печерському районі столиці.

Він має чималі розміри. А також характерне забарвлення з чорними та світлими смугами на лапках.

Екзотичну тварину забрала служба з порятунку тварин після повідомлення про знахідку. За словами рятувальників, павук виявився живим та здоровим, незважаючи на те, що його залишили напризволяще разом з його житлом.

Що відомо про павука-птахоїда

Павуки-птахоїди належать до найбільших павуків у світі та є популярними екзотичними домашніми тваринами. Ці членистоногі можуть досягати розміру долоні дорослої людини, а їхня тривалість життя становить від 10 до 30 років залежно від виду. Попри свою назву, птахоїди рідко полюють на птахів, віддаючи перевагу комахам, дрібним ссавцям та рептиліям.

У неволі павуки-птахоїди потребують спеціальних умов утримання, включаючи підтримання певної температури та вологості, а також регулярне годування живим кормом. Вони відносно спокійні та не агресивні, що робить їх придатними для утримання досвідченими власниками екзотичних тварин.

Павуки-птахоїди є отруйними, але їхня отрута не представляє серйозної загрози для здорової дорослої людини. За болючістю укус павука-птахоїда можна порівняти з укусом бджоли — болючий, але не смертельний.

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