Траур "пофігу": в київському гей-клубі влаштували паті в День скорботи за жертвами російської атаки (відео)

Київський клуб влаштував вечірку попри День жалоби через загибель 31 людини в Києві

В Києві попри оголошення 1 серпня Днем жалоби через російську ранкову атаку 31 липня, деякі заклади все одно проводили вечірки. Одне таке "паті" потрапило на відео, а влаштував його київський гей-клуб Dark Room.

На сторінці клубу є анонс вечірки 1 серпня. Скасовувати її не стали навіть попри те, що мер Києва своїм розпорядженням голосив цей день Днем жалоби за загиблими та заборонив будь-які розважальні заходи.

"Пишуть, що у клубі сидять неповнолітні, які бігають вулицею у неадекватному стані. На зауваження про день жалоби власник буцімто відповів криком: "Мені пох*!"", — написав один з відомих українських каналів.

Зазначимо, що адміністрація закладу та його власники поки що ніяк не коментували ситуацію. На сторінці клубу присутні тільки кілька анонсів — як майбутніх заходів, так і вечірки 1 серпня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві, у Солом'янському районі, внаслідок ракетного обстрілу з боку Росії 31 липня було знищено під'їзд багатоповерхівки та кілька приватних будинків. Для атаки окупанти використали крилаті ракети типу "Іскандер-К", оснащені касетною бойовою частиною. Загалом внаслідок російського теракту загинула 31 людина, ще 179 осіб постраждали.

Перед цим Київ вночі 31 липня зазнав масованої атаки ударних безпілотників росіян. Внаслідок удару ворога були руйнування та пошкодження житла та інфраструктури. Щонайменше четверо людей постраждали.