Жара отступает? В каких областях ощутимо похолодает и пройдут дожди

Несколько регионов раскалит по-особому

В воскресенье, 10 августа, в Украине ожидается настоящая летняя жара с температурой до +33 градусов. Кратковременные грозовые дожди прогнозируют только в западных областях.

По данным Укргидрометцентра, большая часть Украины будет иметь солнечную и теплую погоду. Днем ожидается от +25 до +29 градусов. Южные регионы страны прогреются сильнее всего – от +30 до +33 градусов.

Западные области, обычно имеющие самые низкие температуры, в этот день также будут летнее тепло. Столбики термометров поднимутся до +28…+32 градусов. Вместе с тем именно здесь, а также Житомирской и в отдельных районах Винницкой области пройдут кратковременные грозовые дожди. В западных областях может быть дождь также с воскресенья на понедельник.

Погода в воскресенье, 10 августа

Другая территория страны остается под влиянием сухой воздушной массы без осадков. Ветер северо-восточного, 5-10 м/с. В то же время на западе прогнозируют достаточно холодные ночи — температура упадет до +12. Впрочем, такие температуры в западных областях ночью наблюдаются уже некоторое время.

В столице 10 августа ожидается ясная погода без осадков. Весь день будет солнечным, а вечером на небе появятся облака. Термометры покажут до +28 градусов. В понедельник температура несколько снизится, но с середины недели снова станет теплее.

