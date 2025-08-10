Адская жара до +41. Когда в Украине будет невыносимо и без дождей

Жара не минует даже западные области

Совсем скоро Украину снова накроет невыносимая жара до +41 градуса. Такие температурные рекорды будут держаться несколько дней.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. По прогнозу синоптиков, в третьей декаде августа украинцев ожидает адская жара. Однако данные портала постоянно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда в Украине будет жарко

В среду, 20 августа, большую часть территории Украины накроет невероятная жара. Ведь на востоке, в центре, частично севере и юге днем воздух прогреется до +41 градуса. Это хорошо демонстрирует почти темно-фиолетовое пятно на карте, изображающее максимальную температуру.

Погода 20 августа

Прохладно будет только на западе Украины, где столбик термометра покажет до +30 градусов. Но даже в горных регионах отметка термометра подпрыгнет до +36 градусов. Осадков синоптики в этот день не прогнозируют.

В четверг, 21 августа, жара еще будет держаться на территории Украины. Ведь днем воздух на востоке, юге, в центре и частично севере прогреется до +41 градуса.

Погода 21 августа

При этом западные регионы и частично северные будет ожидать достаточно прохладная погода, термометр покажет до +19 градусов. Такие изменения будут обусловлены незначительным дождем на этих территориях, а вот в других областях осадков не ожидается. Однако уже с 22 августа температура будет постепенно снижаться.

