Осінь підбирається до Києва? Якою очікується погода на початку тижня

Столицю можуть накрити прохолодні вітри

Погода у Києві надалі очікується більш-менш сприятливою. Хоча температура у понеділок-вівторок може опуститись до +17 градусів. Місцями також передбачаються сильні вітри.

Температура протягом 11-12 серпня вдень може знизитись до +17 градусів, тобто прогнозується досить прохолодна погода, як повідомили в Погода.Мета. Хоча у Meteofor кажуть — показники зафіксуються біля +23…24 градусів.

За прогнозом Meteofor, вночі понеділка, 11 серпня, пройшов дрібний дощ. Пізніше очікується тільки мінлива хмарність, хоча ввечері буде ясне небо. У вівторок, 12 серпня, передбачається майже така сама синоптична ситуація.

Повітря цими днями має прогрітись до +23…24 градусів, а вночі — охолонути до +14…18 градусів. Сила вітрів, ймовірно, розгуляється до свіжих-сильних 8-12 м/с.

Якою очікується температура

Водночас і у Погода.Мета прогнозують найближчими днями мінливу хмарність. Хоча температура вдень очікується нижчою — від +17 до +23 градусів. Вночі ж показники коливатимуться в межах +14…16 градусів. Вітри своєю чергою не перевищать сили в 6 м/с.

Чи будуть дощі

