Киеву прогнозируют почти идеальные выходные: что может испортить их

Нужно ли брать в эти дни зонтики

Погода в Киеве продолжает радовать теплом. В ближайшие дни ее могут испортить лишь мелкие дожди.

Воздух в эти дни прогреется до 28 теплых градусов. Таким прогнозом поделились в Meteofor и Погода.Мета.

По данным Meteofor, в течение субботы, 16 августа, должно продержаться ясное небо, хотя уже в воскресенье, 17 августа, набегут тучи, а вместе с ними придут мелкие дожди. Осадки ожидаются утром.

Температура на термометрах в дневное время повысится до +26…28 градусов, а в ночное — опустится до +15…19 градусов. Самые сильные ветры предполагаются только в воскресенье – свежие 8 м/с.

Когда будет дождь

Суббота, как прогнозируют в Погода.Мета, ожидается ясной. Однако воскресенье принесет незначительную облачность, а вечером пройдут мелкие дожди.

Показатели на термометрах днем покажут +26…28 градусов, а ночью — +15…18 градусов. Сила ветров не превысит слабых 4-5 м/с.

Какой ожидается температура в городе

