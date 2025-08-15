Погода кардинально изменится в середине августа. Где ждать дождей (карта)

Зонтик лучше дома не забывать

В преддверии сильной жары Украину накроет ливень с грозами. Однако чрезмерные осадки затронут не все регионы.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что 18-19 августа Украину ожидают дожди местами с грозами. Добавим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Погода в Украине 18 августа

Понедельник в Украине начнется с небольшого дождя, который в нескольких регионах перейдет в сильный ливень. Местами даже возможна гроза. По прогнозу синоптиков, достаточно сильные осадки ожидаются в центральных областях и местами на севере. Этим дождям будет соответствовать и температурный режим, ведь только на юге днем столбик достигнет +33 градусов. В других регионах температура воздуха будет колебаться от +17 до +21 градуса.

Однако, по данным Укргидрометцентра, дождь будет идти в Украине 18 августа на западе и севере. Температура будет колебаться от +22 до +37 градусов.

Погода в Украине 19 августа

Во вторник будет идти дождь на востоке страны, местами синоптики прогнозируют ливень. Интересно, что по всей территории страны столбик термометра будет колебаться в пределах +20 градусов.

Хотя, по прогнозу Укргидрометцентра, дождя на этот день не обещают, будет только умеренная облачность. Правда, на юге температура может составить почти 30 градусов, а в других регионах до +25 градусов.

