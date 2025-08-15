Києву прогнозують майже ідеальні вихідні: що може зіпсувати їх

Чи потрібно брати цими днями парасольки

Погода у Києві продовжує тішити теплом. Найближчими днями її можуть зіпсувати лише дрібні дощі.

Повітря цими днями прогріється до максимальних 28 теплих градусів. Таким прогнозом поділились у Мeteofor та Погода.Мета.

За даними Meteofor, протягом суботи, 16 серпня, має протриматись ясне небо, хоча вже у неділю, 17 серпня, набіжать хмари, а разом з ними прийдуть дрібні дощі. Опади очікуються лише вранці.

Температура на термометрах у денний час підвищиться до +26…28 градусів, а в нічний — опуститься до +15…19 градусів. Найсильніші вітри передбачаються тільки у неділю — свіжі 8 м/с.

Коли дощитиме

Субота, як прогнозують у Погода.Мета, очікується ясною. Однак неділя принесе незначну хмарність, а ввечері пройдуть дрібні дощі.

Показники на термометрах вдень покажуть +26…28 градусів, а вночі — +15…18 градусів. Сила вітрів не перевищить слабких 4-5 м/с.

Якою очікується температура у місті

