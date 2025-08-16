"Кавунатор" в действии: забавный корги взорвал сеть выходкой (видео)

Эта корги по-настоящему любит наши украинские арбузы

Арбузы любят не только люди. В Сети распространилось видео с собакой породы корги, решительно защищающей арбуз от собственных хозяев.

Ролик быстро набрал популярность. Его опубликовала пользовательница под ником talia_ukrainka. На видео видна забавная реакция четырехлапого на попытки людей приблизиться к вкусной ягоде.

Маленькая собачка рычит и показывает зубы каждый раз, когда рука мужчины приближается к арбузу. Хозяин пытается объяснить питомцу логику ситуации простыми словами: "Да мы же купили, чтобы разрезать. И тебе дадим".

Однако аргументы владельца совсем не убеждают корги — он продолжает показывать агрессию и не позволяет коснуться "арбуза". "Ты уже приватизировал его?" – с юмором спрашивает мужчина в видео.

Комментарии заслуживают стать отдельным видом искусства:

"Скажи, знаю я вас, людишек";

"Это редкая херсонская корги";

"Кавунатор";

"Какой хороший песик! Я бы боялась его рыка";

"Собака на сене".

Правда, некоторые пользователи говорят, что такая реакция собачки не является правильной, ведь это пищевая агрессия.

