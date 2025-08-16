"Кавунатор" в действии: забавный корги взорвал сеть выходкой (видео)
Эта корги по-настоящему любит наши украинские арбузы
Арбузы любят не только люди. В Сети распространилось видео с собакой породы корги, решительно защищающей арбуз от собственных хозяев.
Ролик быстро набрал популярность. Его опубликовала пользовательница под ником talia_ukrainka. На видео видна забавная реакция четырехлапого на попытки людей приблизиться к вкусной ягоде.
Маленькая собачка рычит и показывает зубы каждый раз, когда рука мужчины приближается к арбузу. Хозяин пытается объяснить питомцу логику ситуации простыми словами: "Да мы же купили, чтобы разрезать. И тебе дадим".
Однако аргументы владельца совсем не убеждают корги — он продолжает показывать агрессию и не позволяет коснуться "арбуза". "Ты уже приватизировал его?" – с юмором спрашивает мужчина в видео.
Комментарии заслуживают стать отдельным видом искусства:
- "Скажи, знаю я вас, людишек";
- "Это редкая херсонская корги";
- "Кавунатор";
- "Какой хороший песик! Я бы боялась его рыка";
- "Собака на сене".
Правда, некоторые пользователи говорят, что такая реакция собачки не является правильной, ведь это пищевая агрессия.
Напомним, недавно "Телеграф" писал, что украинцы создали смешные мемы о сезоне арбузов. Шутили не только о том, как выбирать арбуз