Празднично отправили под воду. Украинцы клепают мемы о затонувшем российском буксире (фото, видео)

Буксир затонул как раз после Дня ВМФ России

Буксир "Капитан Ушаков" затонул в российском Санкт-Петербурге прямо у пирса судоремонтного завода. Украинцы уже создают мемы и не сдерживают эмоции.

"Телеграф" собрал самые смешные. Первый мем с Роном Свенсономом из сериала "Parks and Recreation" (актер Ник Офферман).

Сначала подали новость о затонутом буксире, а в меме использовали якобы не ту формулировку. Это прекрасная ирония над российской пропагандой, которая всегда пытается представить свои провалы как планируемые операции.

Второй мем показывает пиратский корабль (похож на "Черную жемчужину" из "Пиратов Карибского моря") и подписывают его как "вахтенный новейшего буксира ВМС РФ "капитан ушаков" сдающий ночную вахту". Здесь ирония наверняка в том, что корабль выглядит как призрак – символически отражающий состояние российского флота.

Особенно забавно, что буксир затонул как раз после Дня ВМФ России 28 июля, где Путин традиционно принимал парад. По всей видимости, "Капитан Ушаков" не выдержал такой "чести" и решил пойти за "Москвой" на морское дно. Или просто увидел, что его ждет служба в российском флоте, и выбрал менее болезненный вариант.

Не забыли в сети напомнить, что у жителей так называемой "ДНР" есть проблемы с водой, иронически пошутив, что когда тонул крейсер "Москва", его экипаж захлебывался в воде.

Что предшествовало

Буксир затонул и опрокинулся у причала Балтийского завода. Еще вечером 8 августа работники завода и члены экипажа заметили, что буксир наклонился на правый борт и набирает воду.

Его сразу начать пытаться спасти, но все было бесполезно: к утру 9 августа "Капитан Ушаков" окончательно утонул и лег на дно правым бортом. При этом часть судна осталась над водой.

Буксир "Капитана Ушакова" — что известно

Буксир принадлежал Ярославскому судостроительному заводу. На Балтийском заводе его пытались достроить: при этом на воду "Ушаков" был спущен еще в июне 2022 года.

Буксиры проекта 23470 – морские суда, предназначенные для буксировки других судов, плавучих объектов и морских сооружений в море, в том числе в условиях льда. Также они могут проводить суда в порты и ставить их на причал, выполнять эскортные операции, снимать корабли и суда с мели и т.д.

В общем, планировалось, что в России будет шесть буксиров такого типа. По состоянию на 2025 год известно, что три из них вступили в строй, другие были на разных стадиях достройки, в том числе "Капитан Ушаков".

Ранее "Телеграф" писал, какие ключевые объекты РФ могут оказаться под прицелом украинских дронов.