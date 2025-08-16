Трамп и Путин стали героями мемов после встречи: мы отобрали самые смешные фотожабы

Не обошлось и без культурных отсылок

15 августа в Анкоридже, на Аляске, встретились президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Переговоры касались поиска путей прекращения войны в Украине, но в интернете быстро перехватили внимание… шутки.

"Телеграф" создал собственные и собрал самые яркие мемы в соцсетях. Пользователи принялись за каждый кадр, превращая официальные фото в комические шедевры.

Один из самых популярных мемов "одел" Путина в женские ноги на каблуках в сетчатых чулках, другой — превратил его руку в карикатурно длинную, словно он тянется к Трампу через пол зала.

Украинцы не устают клепать мемы о саммите Трампа и Путина

Еще больше шуток вызывали мелочи. Фото, где лидеры сидят за столом с простыми гранеными стаканами, получили десятки саркастических комментариев.

А кадр, где Трамп и Путин смотрят в небо, стал поводом для "подколов". Украинцы "прифотошопили" на снимок президента Украины Владимира Зеленского, якобы летящего на смешном истребителе.

А это — мем о демонстрации американских F-22 и B-2, в том числе с подписью: "В Иране дуреют с этой прикормки".

Не обошлось и без культурных отсылок. Один мем сравнил улыбающегося Путина в машине с Джокером, другой — сделал абсурдный кроссовер, где Путин стал Pink Guy из интернет-легенд Filthy Frank: "Помните его? Это он сейчас".

А еще пользователи фантазировали по теме их диалогов. Мем о "4 полных чемодана" завирусился в сети.

Один креативный пользователь пошутил даже по теме 18+. Смешной стоп-кадр Путина оказался в эпицентре фотожаб.

На этом изображении автор хотел высмеять президента РФ и его "таинственность" — будто бы Владимир Путин не видит в своей жизни никого, кроме охранников и российской спецслужбы.

"Появилось фото с места, где будет проходить пресс-конференция", — так подписал еще один забавный мем с главой Николаевской ОВА Виталием Ким.

Мемы разлетаются с бешеной скоростью, высмеивая все — от одежды и поз до мнимых "компроматов". В итоге именно юмор в сети стал главным событием дня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время встречи Дональда Трампа Владимира Путина 15 августа на Аляске в соцсетях обратили внимание на смешную деталь. На популярном видео видно, что из-за ремонтных работ надпись на табличке "Alaska" случайно изменила свое содержание.