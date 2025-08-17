"Запізнились на Аляску". У столиці відтворили культову сцену з відомого фільма (відео)

Перегляньте, що придумали у серці України

У центрі Києва відтворили культову сцену з фільму "Леон". Українці вже придумали жарти.

Відповідне відео зʼявилось у соціальній мережі ТікТок. На кадрах помітно, що чоловік у довгому чорному пальто з валізою в руці йшов поруч з дівчинкою, відтворюючи знамениту сцену з культового фільму Люка Бессона "Леон" 1994 року.

Пара прогулювалася пішохідною зоною. Вони створили яскравий кінематографічний образ серед звичайних перехожих.

Про сцену з фільму

Ця сцена відсилка до фільму "Леон" (також відомого як "Леон: професіонал"), де головні герої — професійний кілер Леон (Жан Рено) та 12-річна Матільда (Наталі Портман) — разом ходять вулицями після трагічної загибелі родини дівчинки. У фільмі Леон стає несподіваним опікуном Матільди, а їхні спільні прогулянки символізують незвичайну дружбу між дорослим чоловіком та дитиною в жорстокому світі. Характерний образ Леона в темному пальто з валізою став іконою у світовому кінематографі.

Реакція в коментарях

Користувачі соціальних мереж активно обговорюють це відтворення культової сцени. Багато хто одразу впізнав відсилку до фільму та висловив захоплення креативністю. В коментарях часто згадують про те, що їм треба було їхати на Аляску, де проходила зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Деякі користувачі пишуть про те, що це виглядає як справжня кіносцена посеред міста, інші жартують про несподівану зустріч з персонажами культового фільму на київських вулицях.

