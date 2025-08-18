Матча по-киевски? Столичный водоем поразил своим состоянием (видео)

В сети уже начали шутить

В Киевском море зацвела вода. Пользователи соцсетей шутят над необычным явлением.

В сети активно распространяется видео с Киевского водохранилища. Там заметно, что вода приобрела ярко-зеленый цвет из-за массового цветения водорослей.

На кадрах видно, как поверхность водоема покрыта густым зеленым "ковром", который контрастирует с торчащими из воды каменными глыбами. Вода настолько зелена, что напоминает краску, а между камнями образовались настоящие зеленые "озерца".

В публикации к видео начали шутить над ситуацией. В частности, говорилось следующее:

Любители матчи, а вы знали, что ваш напиток готовят из воды Киевского моря?

Обратите внимание, что не рекомендуется купаться в такой воде, поскольку сине-зеленые водоросли могут выделять токсины. Также не стоит ловить рыбу в зацветшем водоеме – токсины накапливаются в организме рыбы и могут быть опасны при употреблении. Особенно важно не позволять домашним питомцам пить такую воду или купаться в ней, ведь собаки и кошки значительно чувствительнее к действию цианотоксинов.

Почему цветет вода

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал "Телеграфу", что одной из основных причин "цветения" воды в этом году стали сильные дожди, которые вымывали фосфорные удобрения и не только с полей. Детальнее о цветении воды и чем это опасно для рыб и людей — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.