Матча по-київські? Столична водойма вразила своїм станом (відео)

У мережі вже почали жартувати

У Київському морі зацвіла вода. Користувачі соцмереж жартують над незвичним явищем.

Мережею активно поширюється відео з Київського водосховища. Там помітно, що вода набула яскраво-зеленого кольору через масове цвітіння водоростей.

На кадрах видно, як поверхня водойми вкрита густим зеленим "килимом", який контрастує з кам'яними брилами, що стирчать з води. Вода настільки зелена, що нагадує фарбу, а між камінням утворилися справжні зелені "озерця".

У публікації до відео почали жартувати над ситуацією. Зокрема, йшлося таке:

Любителям матчі, а ви знали, що ваш напій готують із води Київського моря?

Зверніть увагу, що категорично не рекомендується купатися в такій воді, оскільки синьо-зелені водорості можуть виділяти токсини. Також не варто ловити рибу в зацвілій водоймі — токсини накопичуються в організмі риби і можуть бути небезпечними при вживанні. Особливо важливо не дозволяти домашнім улюбленцям пити таку воду або купатися в ній, адже собаки та коти значно чутливіші до дії ціанотоксинів.

Чому цвіте вода

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнкорозповів розповів "Телеграфу", що однією з основних причин "цвітіння" води цього річ стали сильні дощі, які вимивали фосфорні добрива і не тільки з полів. Детальніше про цвітіння води і чим це небезпечно для риб і людей — читайте в матеріалі "Телеграфа" за посиланням.