Лето еще покажет характер? Будет ли жарко в Киеве посреди недели

Насколько прогреется воздух в эти дни

Август продолжает радовать киевлян хорошей погодой. В ближайшие дни в столице прогнозируется небольшая облачность. Однако метеорологи предупреждают о вероятном возобновлении жары.

В Sinoptik прогнозируют, что температура днем максимально поднимется до +27 градусов. Однако в Meteo.ua говорят, что показатели могут зафиксироваться около +31 градуса.

По прогнозу Sinoptik, в столице 20-21 августа будет преимущественно облачно, но без существенных осадков. Температура будет колебаться от +14 до +18 ° С ночью и от +25 до +27 градусов днем.

Будет ли дождь в эти дни

В то же время в Meteo.ua говорят, что в среду-четверг, 20-21 августа, станет теплее, а местами солнце будет прогревать землю. Минимальная температура на термометрах будет составлять 15…18 теплых градусов, а максимальная достигнет 27…31 теплых градусов.

Какая будет погода в столице

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину скоро может посетить непогода в виде ливней с грозой. Синоптики из Украинского гидрометеорологического центра рассказали, в каких областях нашей страны в ближайшие дни кардинально изменится погода.