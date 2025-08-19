Літо ще покаже характер? Чи буде спекотно у Києві посеред тижня

Наскільки прогріється повітря в ці дні

Серпень продовжує тішити киян гарною погодою. Найближчими днями у столиці прогнозується невелика хмарність. Однак метеорологи попереджають про ймовірне поновлення спеки.

У Sinoptik прогнозують, що температура вдень максимально підніметься до +27 градусів. Однак у Meteo.ua кажуть, що показники можуть зафіксуватись біля +31 градусу.

За прогнозом Sinoptik, у столиці протягом 20-21 серпня буде переважно хмарно, але без істотних опадів. Температура коливатиметься від +14 до +18 °С вночі та від +25 до +27 градусів вдень.

Чи буде дощити в ці дні

Водночас у Meteo.ua кажуть, що протягом середи-четверга, 20-21 серпня, стане тепліше, а місцями сонце прогріватиме землю. Мінімальна температура на термометрах становитиме 15…18 теплих градусів, а максимальна сягне 27…31 теплих градусів.

Якою буде погода в столиці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну скоро може завітати негода у вигляді злив з грозою. Синоптики з Українського гідрометеорологічного центру розповіли, в яких областях нашої країни найближчими днями кардинально зміниться погода.