Осень уже на пороге: спадет ли жара в Киеве в начале недели

Нужно ли уже доставать тёплую одежду

Погода в Киеве в начале сентября предполагается более или менее ясной и теплой. Осадков и сильных ветров синоптики не прогнозируют.

Показатели на термометрах в эти дни могут подскочить до +29 градусов, по данным синоптических ресурсов Meteofor и Погода.Мета. Жарче всего будет в понедельник, 1 сентября.

На протяжении 1 сентября в столице ожидается небольшая облачность, которая 2 сентября сменится ясным небом. Осадков не будет, как сообщили в Meteofor.

Воздух в дневное время должен прогреться до +26…29 градусов, а в ночное — до +19…20 градусов. Сила ветров в свою очередь не достигнет выше свежих 8 м/с.

Какая будет температура в эти дни

В то же время в Погода.Мета дали почти такой же прогноз погоды. В понедельник небо над городом будет облачным, однако во вторник будет солнце.

Температура днем в столице повысится до +27…29 градусов, а ночью — упадет до +19…20 градусов. Самые сильные ветры будут в пределах слабых 4-5 м/с.

