Осінь вже на порозі: чи спаде спека у Києві на початку тижня

Чи потрібно вже діставати теплий одяг

Погода у Києві на початку вересня передбачається більш-менш ясною та теплою. Опадів та сильних вітрів синоптики не прогнозують.

Показники на термометрах у ці дні можуть підскочити до +29 градусів, за даними синоптичних ресурсів Meteofor та Погода.Мета. Найспекотніше буде у понеділок, 1 вересня.

Тож, упродовж 1 вересня у столиці очікується незначна хмарність, яка 2 вересня зміниться ясним небом. Опадів не буде, як повідомили у Meteofor.

Повітря у денний час має прогрітись до +26…29 градусів, а в нічний — до +19…20 градусів. Сила вітрів своєю чергою не сягне вище свіжих 8 м/с.

Якою буде температура в ці дні

Водночас у Погода.Мета дали майже такий самий прогноз погоди. У понеділок небо над містом буде хмарним, однак у вівторок переважатиме сонце.

Температура вдень у столиці підвищиться до +27…29 градусів, а вночі — впаде до +19…20 градусів. Найсильніші вітри будуть в межах слабких 4-5 м/с.

Погода у столиці за даними Погода.Мета

