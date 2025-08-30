Успейте насладиться летом. Какая будет погода в последние выходные августа (карта)

Рассказываем, повезет ли украинцам с температурой

Погода в Украине уже напоминает осень, когда утро холодное, а температура днем всего на несколько градусов прогревается. Подготовит ли погода украинцам сюрприз в последние дни лета?

Об этом расскажет "Телеграф". Для материала использовались данные Ventusky и Укргидрометцентра.

Прогноз от Ventusky 30 и 31 августа

По данным сервиса Ventusky, в субботу, 30 августа, в Украине ожидается преимущественно солнечная погода без осадков.

В Киеве температура будет колебаться от +20°C утром до +30°C в дневные часы. В течение дня небо будет ясным.

температура будет колебаться от +20°C утром до +30°C в дневные часы. В течение дня небо будет ясным. В Днепре будет несколько теплее – от +24°C утром до +30°C в дневное время. Солнечная погода продлится весь день без признаков дождя.

будет несколько теплее – от +24°C утром до +30°C в дневное время. Солнечная погода продлится весь день без признаков дождя. Львов порадует жителей температурой от +22 до +30°C. Как и в других городах, осадков не ожидается, а солнце будет светить весь день.

порадует жителей температурой от +22 до +30°C. Как и в других городах, осадков не ожидается, а солнце будет светить весь день. В Одессе температура составит от +24 до +29°C. Приморский город также будет облачно без дождя.

По данным Ventusky, осадки не предполагаются ни в одном из регионов Украины в этот день.

Погода в Украине 30 августа

В Киеве, 31 августа, температура будет колебаться от +20°C утром до +30°C в дневные часы. В течение дня небо будет ясным. Осадков не ожидается.

31 августа, температура будет колебаться от +20°C утром до +30°C в дневные часы. В течение дня небо будет ясным. Осадков не ожидается. В Днепре будет несколько теплее – от +23°C утром до +30°C в дневное время. Солнечная погода продлится весь день без признаков дождя.

будет несколько теплее – от +23°C утром до +30°C в дневное время. Солнечная погода продлится весь день без признаков дождя. Львов порадует жителей температурой от +24 до +30°C. Как и в других городах, осадков не ожидается, а солнце будет светить весь день. Ветер юго-западный 4-11 км/ч.

порадует жителей температурой от +24 до +30°C. Как и в других городах, осадков не ожидается, а солнце будет светить весь день. Ветер юго-западный 4-11 км/ч. В Одессе температура составит от +25 до +29°C. В этот день будет идти дождь.

температура составит от +25 до +29°C. В этот день будет идти дождь. В Харькове ожидается от +24 до +28°C с преимущественно солнечной погодой.

Погода в Украине 31 августа

Прогноз от Укргидрометцентра 30 и 31 августа

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра также не прогнозируют ухудшения погодных условий на 30 августа. По их данным, на всей территории Украины ожидается стабильная летняя погода с преобладанием солнечных периодов.

Метеорологи отмечают, что в последние дни августа подарят украинцам комфортные температурные условия и отсутствие значительных атмосферных осадков.

Погода в Украине 30 августа

В воскресенье, 31 августа, период сухой и жаркой погоды продлится в большинстве регионов Украины. Только днем на Западе, также кое-где на севере возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью +15…+20 градусов, днем на западе и севере +21…+31, на остальной территории +32…+37 градусов.

Погода в Украине 31 августа

Ранее Телеграф писал, какая погода будет 1 сентября в Украине.