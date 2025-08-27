Не выполнил приказ? Садись в тюрьму! Как депутаты хотят наказывать военных за неповиновение

Проблема СОЧ и дезертирства является масштабной

27 августа парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект №13452, который предлагает изменить подход к наказанию военных за то, что те не прислушались к приказу командира. Речь идет о ситуациях, когда военнослужащий отказывается выполнить приказ или сознательно его игнорирует.

Сегодня суд может учесть обстоятельства и дать более мягкое наказание — условный срок или меньший срок. Депутаты же предлагают забрать у судов такое право и сделать приговор автоматическим: только реальное лишение свободы от 5 до 10 лет.

"Телеграф" разобрался в сути законопроекта, а также обратился к военному и политическому эксперту.

Неповиновение во время войны: депутаты хотят более жестокие наказания

Авторы инициативы — народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и их коллеги. Они объясняют, что во время войны дисциплина должна быть абсолютной, а невыполнение приказа может стоить жизней и повлиять на результат боя. Поэтому, по их мнению, условные приговоры в таких случаях нелогичны.

Сейчас в Уголовном кодексе уже действуют ограничения для некоторых военных преступлений. Например, за дезертирство или самовольное оставление части во время военного положения суд не может дать условный срок — предусмотрено только реальное заключение. Но статья 402 УК, которая касается неповиновения, в этот перечень не входит. Поэтому сегодня за неповиновение можно получить и условный срок, если суд решит, что этого достаточно. Депутаты считают, что это надо исправить.

"Неповиновение во время войны может иметь чрезвычайно опасные последствия, но суды все еще могут смягчать приговоры. Это нелогично и требует изменений", — говорится в обосновании законопроекта.

Объяснительная записка законопроекта

Если документ примут, то неповиновение, предусмотренное статьей 402 УК, будет внесено в список преступлений, за которые не предусмотрено никакое смягчение наказания или испытательный срок. Это будет означать: за отказ выполнить приказ военный обязательно получит от 5 до 10 лет тюрьмы, без исключений.

Тема дисциплины в войсках вызывает особое напряжение еще и из-за масштабов проблемы. По официальным данным, с 2022 года по июль 2025-го в Украине открыто более 250 тысяч уголовных производств за самовольное оставление части и дезертирство. Из них более 200 тысяч касаются именно СОЧ, еще около 50 тысяч — дезертирства.

Причастны к армии, как к балету

Известный волонтер и спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук раскритиковал законопроект. Свою позицию он опубликовал в Facebook.

"Уважаемые народные депутаты! Пожалуйста, не лезьте к военным! Депутаты предлагают наказывать военных за неповиновение приказу командира от 5 до 10 лет заключения. Комитет рассмотрит законопроект, который запрещает судам назначать более мягкие наказания", — процитировал он сообщение СМИ, после чего резко раскритиковал инициативу.

Извините, но 90% из вас к войне причастны как к балету — пару раз сходили посмотреть. А скандалы, связанные с уклонением ваших родственников, неприкосновенность к призыву ваших помощников в целом не дает никакого морального права вам влезать со своими дбильными инициативами в военные институции Михаил Макарук

Михаил Макарук / Facebook

Волонтер призвал парламентариев заниматься тем, чего ждут военные и общество: "реформированием и созданием настоящей правоохранительной и судебной системы, адекватными законами в сфере налогообложения, поддержкой ветеранов и их семей, законом о самообороне и праве на свободное владение оружием, а также уничтожением остатков "русского мира" на нашей территории".

Макарук подчеркнул, что подобные инициативы только вредят армии, а депутаты должны были бы сосредоточиться на реальных проблемах, а не на попытках "показать силу" там, где не имеют ни компетенции, ни морального права.

Проявление "совка" и НКВД: военный эксперт об инициативе депутатов

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" раскритиковал инициативу депутатов об обязательном заключении военных за неповиновение приказу командира.

Он считает такой подход вредным и опасным. Проект закона фактически делает солдат заложниками ситуации, поскольку любое проявление самостоятельности может быть истолковано как неповиновение.

"Думаю, что тот резонанс, который получает эта инициатива, повлияет на то, что это решение не будет принято. Поднимается вопрос рядового солдата, но при этом игнорируется вопрос относительно командира. У нас много потерь, как человеческих, так и территориальных, именно по вине командиров, которые профнепригодны. Но они никакой ответственности не несли. При этом начинают говорить о рядовом солдате, который будет запуган за любое проявление инициативы, ведь даже её можно назвать неповиновением", — сказал эксперт.

Александр Коваленко / Facebook

Коваленко обратил внимание на то, что в украинской армии существует проблема не только с дисциплиной, но и с управленческим качеством многих офицеров. Он напомнил, что уже были попытки продвинуть подобные радикальные подходы к подчиненным.

"У нас же в свое время была идея чуть ли не расстреливать людей на позициях. Потом перевели это в шутку: "вы нас неправильно поняли". А тут снова какая-то такая непонятная инициатива", — объяснил он.

Такие предложения несут в себе дух репрессивной советской системы.

Это называется совком и НКВД. А значит, те, кто сейчас это продвигает, – адепты культа совка Александр Коваленко

В случаях неповиновения всегда должно быть тщательное расследование, чтобы выяснить, почему солдат отказался выполнить приказ, и не была ли причина в самой нелепой команде.

"Действительно ли рядовой такой дерзкий, или командир немного дурачок. Иногда так и бывает. Особенно, когда командир приезжает из столицы просто получить УБД, сидит в теплом тылу и начинает раздавать эпические приказы — штурмовать глубоко тыловые позиции любой ценой. Так мы и теряем людей", — подчеркнул Коваленко.

Порой случаются абсурдные ситуации, когда опытных бойцов отправляют в опасные наступления на технике, непригодной для таких задач.

"Или пересадит всех профессиональных опытных штурмовиков на мотоциклы. И давайте на мотоциклах, как россияне штурмуют, позицию вражескую. Ну, это тоже немного в особенно когда килзона 5-10 км", — заметил он. Коваленко подытожил, что сама логика подобных инициатив является ошибочной, потому что они призваны не навести порядок в войске, а лишь запугать солдат.

Кандидат политических наук и доцент КНУ имени Тараса Шевченко, политолог и политический консультант Игорь Рейтерович резко раскритиковал инициативу народных депутатов.

"Это полная дичь. Для такого должна быть военная прокуратура и соответствующие суды", — заявил он в комментарии "Телеграфу".

Игорь Рейтерович / Facebook

По словам Рейтеровича, своей идеей депутаты фактически:

нарушают действующее законодательство, поскольку заходят на не свойственное проблеме поле;

нарушают принципы справедливости и здравого смысла;

И вызывают на ровном месте гнев военных, которые уже предложили им поменяться местами Игорь Рейтерович

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во вторник, 26 августа, в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины опровергли сообщения о том, что российские войска вошли в населённые пункты Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.