"Служба не рабство". В Киеве начался митинг против скандального законопроекта (фото)

Украинцы требуют принять закон о военном омбудсмене и установить срок службы

В Киеве на Майдане Независимости начался митинг против законопроекта 13452, который усиливается наказание для военных за неповиновение. На улицы столицы вышли более сотни людей, требующих справедливости.

Об этом сообщает Украинская правда. Отмечается, что митингующие выкрикивают "Репрессии — не дисциплина" и "Казацкому роду права перевода".

Кроме того, раздаются слова "Служба — не рабство". Также митингующие требуют власть принять закон о военном омбудсмене и установить срок службы.

По данным hromadske, ветеран и активист Олег Симороз поддержал акцию. Он считает, что законопроектом 13452 года власть пытается сделать военных "крайними" во всех проблемах.

"У нас есть ряд проблем в армии. В частности, это СЗЧ, отсутствие мотивации, провал мобилизации, комплектование войска. Но мне не нравится, что вместо того, чтобы набраться смелости и признать проблемы и начать с ними что-то делать, у нас в очередной раз делают крайним украинского солдата", — отметил Симороз.

На Майдан вышло много людей, они митингуют против законопроекта 13452

Украинцы собрались на акцию протеста на Майдане против законопроекта 13452

Митинг в Киеве против законопроекта 13452. Фото: Денис Булавин, hromadske

Украинцы протестуют против законопроекта 13452. Фото: Денис Булавин, hromadske

Люди собрались на Майдане в Киеве на акцию протеста против законопроекта 13452. Фото: Денис Булавин, hromadske

Митунгующые требуют от властей установить сроки военной службы

Насчет протестов в столице высказался и общественный деятель, волонтер Сергей Стерненко. Он убежден, что властям следовало сделать выводы и заняться реальными изменениями после протестов по НАБУ. В том числе и армейской реформой.

Стеренко о митинге в Киеве против законопроекта 13452

Что известно о законопроекте №13452

Соответствующий законопроект предусматривает, что неповиновение командиру войдет в список других уголовных правонарушений против порядка службы, за которые суд не может применять смягчающие обстоятельства или назначать испытательный срок. Если его примут без правок — неповиновение командиру во время военного положения или в боевой обстановке будет караться исключительно лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде рассказали, когда планируется повышение зарплат военным.