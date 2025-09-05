"Служба не рабство". У Києві розпочався мітинг проти скандального законопроєкту (фото)

Українці вимагають ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити терміни служби

У Києві на Майдані Незалежності розпочався мітинг проти законопроєкту 13452, який посилює покарання для військових за непокору. На вулиці столиці вийшла понад сотня людей, яка вимагає справедливості.

Про це повідомляє Українська правда. Зазначається, що мітингувальники вигукують "Репресії — не дисципліна" та "Козацькому роду права переводу".

Окрім того, лунають вигуки "Служба — не рабство". І мітингувальники вимагають владу ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити терміни служби.

За даними hromadske, ветеран та активіст Олег Симороз підтримав акцію. Він вважає, що законопроєктом 13452 влада намагається зробити з військового "крайнім" в усіх проблемах.

"У нас є низка проблем в армії. Зокрема, це СЗЧ, відсутність мотивації, провал мобілізації, комплектування війська. Але мені не подобається, що замість того, аби набратися сміливості та визнати проблеми й почати з ними щось робити, у нас крайнім учергове роблять українського солдата", — зазначив Симороз.

На Майдан вийшло чимало людей, вони мітінгують проти законопроєкту 13452

Українці зібрались на акцію протесту на Майдані проти законопроєкту 13452

Мітинг у Києві проти законопроєкту 13452. Фото: Денис Булавін, hromadske

Українці протестують проти законопроєкту 13452. Фото: Денис Булавін, hromadske

Люди зібрались на Майдані в Києві на акцію протесту проти законопроєкту 13452. Фото: Денис Булавін, hromadske

Мітунгувальники вимагають від влади встановити строки військової служби

Щодо протестів у столиці висловився і громадський діяч, волонтер Сергій Стерненко. Він переконаний, що владі слід було зробити висновки та зайнятися реальними змінами після протестів по НАБУ. Зокрема і армійською реформою.

Стеренко про мітинг у Києві проти законопроєкту 13452

Що відомо про законопроєкт № 13452

Відповідний законопроєкт передбачає, що непокора командиру увійде до переліку інших кримінальних правопорушень проти порядку служби, за які суд не може застосовувати пом'якшувальні обставини або призначати випробувальний термін. Якщо його ухвалять без правок — непокора командиру під час воєнного стану або у бойовій обстановці каратиметься виключно позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

