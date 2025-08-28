Дворец Путина может сгореть? В России масштабный лесной пожар после атаки дронов (фото)

Огонь быстро распространяется

В России вспыхнул пожар в лесах Геленджика, где расположен дворец главы РФ Владимира Путина. Причиной возгорания называют "падение обломков БПЛА" во время атаки.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что пожар разгорелся в лесу в районе села Криница.

Эту информацию уже подтвердили в оперштабе Краснодарского края. Место пожара не называют, но украинские БПЛА "обвиняют в атаке на РФ". Там причиной пожара считают "падение обломков".

Пожар возле дворца Путина

Известно, что село, возле которого разгорелся пожар, находится всего в 10 км по прямой от дворца Путина. А точнее, на мысе Идокопас. Учитывая уже опубликованные фото, можно сделать вывод, что огонь довольно быстро распространяется и захватывает все больше территорий. Поэтому возможность того, что пожар дойдет до дворца главы России, нельзя исключать.

Дворец Путина на карте

Что известно о дворце Путина

Резиденция на мысе Идокопас – это огромный дворец, расположенный на побережье Черного моря вблизи села Прасковиевка, возле Геленджика, Краснодарский край, Россия. Он построен как резиденция для главы РФ Владимира Путина.

Дворец Путина

Его строительство началось во время его первого президентства Путина. Эта резиденция имеет довольно изысканный интерьер с позолотой, огромную территорию. Как видно на фото, дворец сделан с размахом.

Дворец Путина внутри

Добавим, что официально уже почти 10 лет не подтверждались визиты Путина в свой дворец. Но СМИ писали, что он посещал его минимум четыре раза: трижды – с 2007 по 2014 год и дважды – между 2013 и 2016 годами. Один из визитов совершался на яхте.

