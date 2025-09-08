В Киеве могут повысить тарифы на проезд из-за изъятия властью 8 млрд грн из бюджета, - экспертка

Из-за изъятия центральной властью 8 млрд грн из бюджета столицы Киевсовет будет вынужден рассмотреть повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте. Об этом написала у себя в фейсбуке эксперт по инфраструктурным проектам Анна Минюкова.

"Одним из вопросов на ближайшей сессии Киевсовета будет повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте. Почему? Потому что центральные власти забрали 8 миллиардов гривен из бюджета Киева. И эти деньги забрали не у Кличко, а у каждого жителя столицы. В результате люди неизбежно ощутят это на себе", – написала Анна Минюкова.

По ее словам, нынешние цены на проезд для киевлян удавалось удерживать за счет компенсации из городского бюджета, но из-за решения властей эти дотации оказались под угрозой.

"Объективно, нынешняя стоимость проезда в Киеве давно не является рыночной. Согласно расчетам, себестоимость одной поездки в коммунальном наземном транспорте – 22,62 гривны, а не 8 грн, как сейчас. Для сравнения, проезд в коммунальном транспорте Львова стоит 25 грн, в Запорожье 15 грн., а в Днепре 10 грн. Решением парламента, в частности голосами депутатов-мажоритарщиков от Киева, эти дотации оказались под угрозой", — подчеркнула Анна Минюкова.

Как отметила эксперт, вместо того чтобы бороться с коррупцией и навести порядок в "Укрзализныце", власти пытаются решить свои ошибки за счет киевлян.

"Вместо того, чтобы комплексно решать проблемы "Укрзализныци", в пользу которой эти деньги были изъяты: бороться с коррупцией (подозрения за которую имеют и действующие депутаты Верховной Рады), решать вопросы с убытками предприятия при высоких зарплатах наблюдательного совета и руководства и наладить управление собственными активами – правительство президента пытается решить собственные просчеты", — отметила Анна Минюкова.

Она отметила, что средства, изъятые у Киева по военному налогу на доходы физических лиц в прошлом году, вместо финансирования Минобороны, Госспецсвязи и Минстратегпрома остались неизрасходованными на счетах.

"И было бы хорошо, если бы этот ресурс действительно направляли на крайне необходимые вещи. Куда делись средства, изъятые из военного НДФЛ в прошлом году? Изъятые из местных бюджетов и перенаправленные в государственный бюджет средства должны были пойти на финансирование Министерства обороны, Госспецсвязи и Минстратегпрома. Однако десятки миллиардов гривен, предназначенных на закупку вооружения, остались неизрасходованными на счетах, и армия не получала необходимое вооружение вовремя, тогда как руководство ведомств получало подозрения в коррупции", — подчеркнула эксперт.

Как ранее заявлял народный депутат Алексей Гончаренко, в 2025 году киевлянам придется платить больше за проезд, потому что центральные власти изъяли из городского бюджета 8 миллиардов гривен на "Укрзализныцю".