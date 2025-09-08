У Києві можуть підвищити тарифи на проїзд через вилучення владою 8 млрд грн із бюджету, - експертка

Через вилучення центральною владою 8 млрд грн з бюджету столиці Київрада буде вимушена розглянути підвищення тарифів на проїзд в комунальному транспорті. Про це написала у себе в фейсбук експертка з інфраструктурних проєктів Анна Мінюкова.

"Одним із питань на найближчій сесії Київради буде підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті. Чому? Тому що центральна влада забрала 8 мільярдів гривень з бюджету Києва. І ці гроші забрали не у Кличка, а у кожного мешканця столиці. У результаті люди неминуче відчують це на собі", — написала Анна Мінюкова.

За її словами, нинішні ціни на проїзд для громади вдавалося утримувати за рахунок компенсації з міського бюджету, але через рішення влади ці дотації опинилися під загрозою.

"Об'єктивно, нинішня вартість проїзду в Києві давно не є ринковою. Згідно з розрахунками, собівартість однієї поїздки в комунальному наземному транспорті — 22,62 гривні, а не 8 грн, як зараз. Для порівняння, проїзд у комунальному транспорті Львова коштує 25 гривень, у Запоріжжі 15 грн, а в Дніпрі 10 грн. Рішенням парламенту, зокрема, голосами депутатів-мажоритарників від Києва, ці дотації опинилися під загрозою", — наголосила Анна Мінюкова.

Як зазначила експертка, замість того, щоб боротися з корупцією та навести порядок в "Укрзалізниці", влада намагається вирішити свої помилки за рахунок киян.

"Замість того, щоб комплексно вирішувати проблеми Укрзалізниці, на користь якої ці гроші були вилучені: боротися з корупцією (підозри за яку мають і чинні депутати Верховної Ради), вирішувати питання зі збитками підприємства при високих зарплатах наглядової ради і керівництва та налагодити управління власними активами — уряд президента намагається вирішити власні прорахунки за рахунок киян", — зазначила Ганна Мінюкова.

Вона наголосила, що кошти, вилучені у Києва з військового податку на доходи фізичних осіб минулого року, замість фінансування Міноборони, Держспецзв’язку та Мінстратегпрому залишилися невитраченими на рахунках.

"І було б добре, якби цей ресурс дійсно направляли на вкрай необхідні речі. Бо куди поділись кошти, вилучені з військового ПДФО минулого року? Вилучені з місцевих бюджетів і перенаправлені до державного бюджету кошти мали піти на фінансування Міністерства оборони, Держспецзв'язку та Мінстратегпрому. Однак, десятки мільярдів гривень, призначених на закупівлю озброєння, залишилися невитраченими на рахунках, а армія не отримувала необхідне озброєння вчасно, тоді як керівництво відомств отримувало підозри у корупції", — наголосила експертка.

Як раніше заявляв народний депутат Олексій Гончаренко, у 2025 році киянам доведеться платити більше за проїзд, бо центральна влада вилучила з міського бюджету 8 мільярдів гривень на "Укрзалізницю".