Кофе с сюрпризом: в Киеве мужчина нашел в своей чашке неожиданного "ночного гостя" (видео)

В Украине насчитывается 28 видов таких животных, большинство из них занесено в Красную книгу

В Киеве даже утренний кофе может стать источником неожиданности. Да, на днях мужчина обнаружил в собственной чашке… летучую мышь.

Ролик опубликовал местный Telegram-канал. Кадры быстро набрали сотни, тысячи реакций в сети.

Мужчина с юмором комментировал свой "трофей". Он отметил: "Говорят, в Киеве летучие мыши завелись. Как вы думаете, какой шанс, что в вашей чашке на работе тоже окажется летучая мышь? Мне кажется, шанс небольшой".

Что известно о летучих мышах

Летучие мыши, или лиликовидные (Microchiroptera), — это небольшие ночные млекопитающие из ряда рукокрылых. В Украине насчитывается 28 видов, большинство занесено в Красную книгу.

Летучая мышь

Тело летучих мышей длиной 2,5-14 см, они насекомоядные и ориентируются с помощью ультразвука. Эти животные способны к длительному полету, потребляют до половины своего веса насекомых в день и отдыхают вверх ногами.

Украинские летучие мыши находятся под охраной: действует реабилитационный центр в Харькове, где их подкармливают, лечат и готовят к зимовке. Некоторые виды адаптировались к городской среде, используя здания в качестве убежища.

