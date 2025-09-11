Кава з сюрпризом: у Києві чоловік знайшов у своїй чашці несподіваного "нічного гостя" (відео)

В Україні налічується 28 видів таких тварин, більшість із них занесена до Червоної книги

У Києві навіть ранкова кава може стати джерелом несподіванки. Так, днями чоловік виявив у власній чашці… кажана.

Ролик опублікував місцевий Telegram-канал. Кадри швидко набрали сотні, тисячі реакцій у мережі.

Чоловік із гумором коментував свій трофей. Він зазначив: "Кажуть, у Києві кажани завелись. Як ви думаєте, який шанс, що у вашій чашці на роботі теж опиниться кажан? Мені здається, шанс невеликий".

Що відомо про кажанів

Кажани, або лиликовиді (Microchiroptera), — це невеликі нічні ссавці з ряду рукокрилих. В Україні налічується 28 видів, більшість занесена до Червоної книги.

Тіло кажанів завдовжки 2,5-14 см, вони комахоїдні та орієнтуються за допомогою ультразвуку. Ці тварини здатні до тривалого польоту, споживають до половини своєї ваги комах на день і відпочивають догори ногами.

Українські кажани перебувають під охороною: діє реабілітаційний центр у Харкові, де їх підгодовують, лікують і готують до зимівлі. Деякі види адаптувалися до міського середовища, використовуючи будівлі як притулок.

