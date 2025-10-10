В Киеве и семи областях действуют графики отключения света. Где их смотреть (ссылки)

Самая тяжелая ситуация со светом в Киеве и Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях

Из-за массированного комбинированного обстрела Украины ночью и утром 10 октября в нескольких областях введены аварийные отключения электроэнергии. Действуют графики.

"Телеграф" напоминает, где смотреть графики отключения света в областях, где они введены. В "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Киеве и Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части этих регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях были введены аварийные отключения. В Черниговской области введен график почасовых отключений объемом в одну очередь. Энергетики работают над восстановлением и делают все возможное, чтобы вернуть свет каждому населенному пункту.

Сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно на протяжении всех текущих суток, — призвали в "Укрэнерго"

Киев — где смотреть графики отключения света

Графики отключения света в Киеве можно смотреть на сайте Yasno. Также информацию предоставляет ДТЭК Киевские электросети.

На левом берегу в Киеве из-за вражеских обстрелов произошел блекаут

Светятся только одиночные окна

Киевская область — где смотреть графики отключения света

В Киевской области по состоянию на 11:50 после атаки врага на энергосистему в Бориспольском и Броварском районах действуют экстренные отключения света. Графики отключений можно смотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Харьковская область — где смотреть графики отключения света

График отключения электроэнергии в Харькове и области можно узнать на сайте energy-ua. Также их публикует сайт АО "Харьковоблэнерго" в разделе "Отключение по адресу" или "Проверка отключения". Графики также можно просмотреть в чат-боте по ссылке.

Сумская область — где смотреть графики отключения света

Графики отключений света в Сумской области можно найти на сайте АО "Сумыоблэнерго" (в разделе "Потребителям" -> "Отключение" -> "Графики отключений"). Также ситуация в реальном времени отображается в личном кабинете E-Svitlo и в одноименном приложении.

Полтавская область — где смотреть графики отключения света

Графики отключения света в Полтавской области публикуют на сайте "Полтаваоблэнерго".

Черниговская область — где смотреть графики отключения света

Чтобы узнать актуальную информацию об отключении по конкретному адресу, нужно на сайте "Черниговоблэнерго" перейти на страницу отключений и ввести свой лицевой счет и адрес. Также можно воспользоваться Telegram-ботом по ссылке.

Запорожская область — где смотреть графики отключения света

Чтобы узнать графики отключений в области, нужно зайти на сайт "Запорожьеоблэнерго". Там нужно перейти в раздел с графиками отключения и ввести свой адрес. Также о ситуации можно узнать в чат-боте @zoetropeUA_bot в Телеграмме.

Днепропетровская область — где смотреть графики отключения света

В Днепре и области введены графики аварийных отключений. Узнать актуальную информацию можно на сайте ДТЭК. Также графики по своему адресу можно проверить на сайте Yasno. Также работают боты Днепровских электросетей в Viber и Telegram.

Еще один популярный способ оперативно узнавать ситуацию с электроснабжением на Днепропетровщине — Telegram-канал "ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" інформує".

