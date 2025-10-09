"Святая энергия": авто с необычным атрибутом на крыше заметили в Одессе (видео)

Обстоятельства появления этого атрибута остаются неизвестными

Электромобиль с интересным атрибутом на крыше заметили посреди дороги в Одессе. Наверху легковушки NISSAN LEAF был установлен крест.

Автомобиль с крестом на месте антенны усмотрели на дороге. Видео "прокачанного" транспортного средства было опубликовано в телеграмм-канале XYDESSA.

"Православненько", — коротко комментируют видео.

Информации о владельце авто и зачем ему крест в таком месте, нет. Согласно открытым данным, указанный хэтчбек 2013 года выпуска был оформлен на территории Украины в конце января 2020 года. Автомобиль был приобретен в США и принадлежит физическому лицу.

Крест на крыше: версии ИИ

Искусственный интеллект издал несколько версий и причин, от практических до символических, почему на "кровле" авто находится христианский символ.

Ритуальные:

автомобиль используется как погребальный кортеж или для перевозки священнослужителя или гроба;

временная замена катафалка в селе или маленьком городе.

Религиозный символ:

владелец авто демонстрирует веру или просит божественной защиты на дорогах;

участник религиозной процессии или крестного хода.

Перформанс или имитация:

часть инсталляции, видеоролика или социальной акции;

автомобиль играет роль церковного или ритуального автомобиля.

Личные причины:

крест как символ памяти о погибших в войне;

форма протеста.

В то же время, не исключено, предполагает ИИ, что машину освящали, а батюшка просто забыл крест на крыше. Также, по его мнению, эта антенка должна ловить благодать вместо радио. Это может быть и декорацией к фильму "Форсаж: Апостол Павел" или запасным знаком "плюс", чтобы не терять позитива на дорогах.

