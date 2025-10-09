"Святая энергия": авто с необычным атрибутом на крыше заметили в Одессе (видео)
Обстоятельства появления этого атрибута остаются неизвестными
Электромобиль с интересным атрибутом на крыше заметили посреди дороги в Одессе. Наверху легковушки NISSAN LEAF был установлен крест.
Автомобиль с крестом на месте антенны усмотрели на дороге. Видео "прокачанного" транспортного средства было опубликовано в телеграмм-канале XYDESSA.
"Православненько", — коротко комментируют видео.
Информации о владельце авто и зачем ему крест в таком месте, нет. Согласно открытым данным, указанный хэтчбек 2013 года выпуска был оформлен на территории Украины в конце января 2020 года. Автомобиль был приобретен в США и принадлежит физическому лицу.
Крест на крыше: версии ИИ
Искусственный интеллект издал несколько версий и причин, от практических до символических, почему на "кровле" авто находится христианский символ.
Ритуальные:
- автомобиль используется как погребальный кортеж или для перевозки священнослужителя или гроба;
- временная замена катафалка в селе или маленьком городе.
Религиозный символ:
- владелец авто демонстрирует веру или просит божественной защиты на дорогах;
- участник религиозной процессии или крестного хода.
Перформанс или имитация:
- часть инсталляции, видеоролика или социальной акции;
- автомобиль играет роль церковного или ритуального автомобиля.
Личные причины:
- крест как символ памяти о погибших в войне;
- форма протеста.
В то же время, не исключено, предполагает ИИ, что машину освящали, а батюшка просто забыл крест на крыше. Также, по его мнению, эта антенка должна ловить благодать вместо радио. Это может быть и декорацией к фильму "Форсаж: Апостол Павел" или запасным знаком "плюс", чтобы не терять позитива на дорогах.
