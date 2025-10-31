"Гулливер" в Киеве не работает. Что произошло с ТРЦ и когда его откроют

Некоторые работники до сих пор не смогли забрать свои вещи из ТРЦ

В Киеве временно прекратил работу торговый центр Gulliver. Предварительно его работе препятствуют прошлые владельцы, ведь с лета 2025 года ТРЦ перешел в собственность "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

Что нужно знать:

ТРЦ "Гулливер" прекратил свою работу с 30 октября в 22:00

По состоянию на 31 октября работа торгового центра не возобновлена

Банки обратились к правоохранителям и военной администрации и готовят иски о возмещении ущерба и наказании виновных

Как сообщает "Ощадбанк", с конца июля его доля права собственности 80%, а "Укрэксимбанка" — 20%. Пока же предыдущие владельцы, которые выносили ТРЦ как залог банка и вовремя не погасили кредит, препятствуют его эксплуатации. По данным Новости.LIVE, некоторые работники до сих пор не могут забрать свои вещи и им не сообщают, когда это может произойти.

ТРЦ Гулливер

"Вынужденно временно приостановили работу ТРЦ Gulliver с 22:00 30 октября 2025 года", — говорится в сообщении.

Компания "ТРИ О" не выполнила кредитные обязательства, поэтому потеряла "Гулливер" в июле этого года. Тогда вышеназванные банки сформировали общую команду, под руководство которой перешел ТРЦ. Однако представители предыдущего владельца начали системно препятствовать эксплуатации здания.

"Они блокируют доступ к техническим помещениям и критической инфраструктуре, не передают техническую документацию и системы управления зданием, препятствуют работе специалистов банков и намеренно перегружают энергосистему комплекса, что приводит к аварийным отключениям и износу оборудования", — говорят в "Ощадбанке".

Именно поэтому банки решили прекратить работу "Гулливера" до разрешения ситуации. Однако когда ТРЦ заработает снова неизвестно. По состоянию на 31 октября, центр не работает.

ТРЦ Гулливер

Напомним, что 26 июля государство официально зарегистрировало право собственности на торгово-офисный центр Gulliver по консорциуму Сбербанка (80%) и Укрэксимбанка (20%). Комплекс стал собственностью банков после того, как бывший собственник — ООО "ТРИ О" — не выполнил кредитные обязательства.

