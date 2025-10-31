"Гулівер" в Києві не працює. Що сталось з ТРЦ і коли його відчинять

Деякі працівники і досі не змогли забрати свої речі з ТРЦ

У Києві тимчасово припинив роботу торгівельний центр Gulliver. Попередньо його роботі перешкоджають минулі власники, адже з літа 2025 ТРЦ перейшов у власність "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".

Що треба знати:

ТРЦ "Гулівер" припинив свою роботу з 30 жовтня о 22:00

Станом на 31 жовтня робота торгівельного центру не відновлена

Банки звернулися до правоохоронців і військової адміністрації та готують позови про відшкодування збитків і покарання винних

Як повідомляє "Ощадбанк", з кінця липня його частка права власності 80%, а "Укрексімбанку" — 20%. Наразі ж попередні власники, які виносили ТРЦ як заставу банку та вчасно не погасили кредит, перешкоджають його експлуатації. За даними Новини.LIVE, деякі працівники досі не можуть забрати свої речі і їм не повідомляють, коли це може статися.

"Вимушено тимчасово призупинили роботу ТРЦ Gulliver з 22:00 30 жовтня 2025 року", — йдеться у повідомленні.

Компанія "ТРИ О" не виконала кредитні зобов'язання, тому втратила "Гулівер" у липні цього року. Тоді вищеназвані банки сформували спільну команду, під керівництво якої перейшов ТРЦ. Однак представники попереднього власника почали системно перешкоджати експлуатації будівлі.

"Вони блокують доступ до технічних приміщень та критичної інфраструктури, не передають технічну документацію та системи управління будівлею, перешкоджають роботі спеціалістів банків та навмисно перевантажують енергосистему комплексу, що призводить до аварійних відключень і зношення обладнання", — кажуть в "Ощадбанку".

Саме через це банки вирішили припинити роботу "Гуліверу" до вирішення ситуації. Однак коли ТРЦ запрацює знову невідомо. Станом на 31 жовтня центр не працює.

Нагадаємо, що 26 липня держава офіційно зареєструвала право власності на торговельно-офісний центр Gulliver за консорціумом Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%). Комплекс став власністю банків після того, як колишній власник — ТОВ "ТРИ О" — не виконав кредитні зобов’язання.

