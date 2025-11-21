Не выбрасывай! Эксперт назвал вещи, которые могут спасти, если вы не успели пойти в укрытие во время обстрела

Украинцы должны учиться защищать себя разными способами, считает эксперт

Лучшая защита при обстреле – это укрытие, необходимость которого нельзя игнорировать. Но если вы не успели спрятаться в укрытии вовремя и можете оказаться под завалами, некоторые обычные предметы в квартире могут отчасти защитить вас. Старые чугунные ванны и крепкие советские холодильники благодаря своей металлической конструкции теоретически способны выдержать часть веса бетонных плит. Однако эксперты отмечают: это скорее случайность, а не метод защиты — единственный надежный способ спастись — это вовремя идти в укрытие.

20-летний Богдан Кобель провел более 10 часов под завалами девятиэтажки на улице Стуса в Тернополе после обстрела 19 ноября. Молодого парня нашли живым — он лежал возле холодильника, который, вероятно, частично защитил его от многотонных бетонных плит. Спасатели называют это чудом, ведь пространства для дыхания и движения было критически мало.

"Телеграф" рассказывает, действительно ли обычный холодильник способен выдержать удар перекрытия и спасти человеческую жизнь, что советуют делать эксперты во время обстрелов и какие предметы в квартире могут стать вашей защитой.

Он звал на помощь и лежал в позе эмбриона — спасатель о деталях спасения Богдана

Российская ракета попала в девятиэтажное здание на улице Стуса в Тернополе 19 ноября. Квартира Богдана находилась на девятом этаже. Спасатели нашли парня во время "минуты тишины" — он звал на помощь, и его услышали.

"Нервничал, кричал, я его успокаивал, говорил: "Не трать силы, потому что над тобой очень много завала нужно разобрать. Наберись терпения и жди, мы тебя обязательно спасем", -рассказал спасатель Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины Денис Карпенко.

Когда перекрытия обвалились, Богдан оказался на кухне, возле холодильника. Его придавило кухонным стулом. Парень лежал в позе эмбриона – простора для дыхания было ничтожно мало. Правую руку ему переломило. "Это было чудо, как он выжил. Это чудо для него. Я еще такого не видел, чтобы люди в таких условиях выживали, там было очень мало воздуха", — отметил Денис Карпенко.

Сейчас Богдан под наблюдением медиков в травматологическом отделении. По словам его матери Оксаны Кобель, состояние сына стабильное.

Металлическая конструкция против тонн бетона: эксперт о том, мог ли холодильник сохранить жизнь

Впервые о том, что холодильники могут частично спасать жизнь под завалами, заговорили после разрушительного землетрясения в Турции. Тогда в социальных сетях и СМИ появились публикации о случаях, где утверждалось, что люди выживали под завалами благодаря тому, что металлические конструкции холодильников частично удерживали бетонные плиты перекрытия.

Кадры после землетрясения в Турции

Действительно ли холодильник способен частично удержать бетонную плиту и спасти человека? Об этом "Телеграфу" рассказал профессор Олег Левченко, заведующий кафедрой охраны труда, промышленной и гражданской безопасности НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского.

Олег Левченко

"Возможно, холодильник как-то его прикрыл. Нет у наших холодильников никаких специальных ребер жесткости, чтобы они работали как камера укрытия. Но он же металлическая конструкция квадратной формы. Как металл, он уже обладает защитными свойствами. Теоретически холодильник может выдержать, если рухнет кирпич, бетон. За него можно и спрятаться", — пояснил эксперт.

Впрочем, Олег Левченко отмечает, что это скорее случайность, а не надежный метод защиты. "Это не значит, что его можно вообще использовать для защиты людей. Металлическая конструкция выдержала удар и защитила человека", — добавил профессор.

Эксперт в шутку вспомнил старые советские холодильники: "Если, например, холодильник "Донбасс" или такой 50-х годов, где металл толщиной в палец, то действительно можно было прятаться".

Не только холодильник: какие предметы в квартире могут спасти во время обстрела

Олег Левченко рассказал, что теоретически любая крепкая конструкция может частично защитить человека под завалами. "Любая конструкция размером с чуть больше тела человека, может и сохранить человека. Это понятно, что можно будет спрятаться", — пояснил эксперт.

Среди возможных вариантов защиты – стол, шкаф, кровать, ванная. "Залезли под стол и все, все рухнет, а стол, возможно, выдержит, глядя какой вес будет. Но все-таки это лучше, чем ничего. Надо, чтобы там было какое-то ребро жесткости, чтобы оно взяло на себя удар", — отметил Олег Левченко.

Это относится и к старым чугунным ваннам, они очень крепкие. В них можно спрятаться, считает эксперт.

Советская ванна

По его словам, в критических случаях человек должен использовать все, что находится под рукой. "Если вы где-то на улице — какое-то углубление, ямку, долину, в метро забежать. Война нас сейчас этому учит", — подчеркнул Олег Левченко.

Как в Украине появляются индивидуальные укрытия

Индивидуальное укрытие

Профессор рассказал, что в Киеве недавно проходила выставка, где показывали разные конструкции для индивидуальной защиты. "Это такие индивидуальные укрытия из металлических рельсов, которые обтягиваются металлом. Человек может там спрятаться и сохранить жизнь".

Во многих странах, например, в Израиле, они обязательны. "И у нас к этому все идет. Кто хочет сохранить себя, кто живет в такой стране, где угроза, должен подумать об этом", — говорит Левченко.

Укрытие на улице

По его словам, война учит людей думать о защите и находить способы спастись в разных ситуациях. "Учимся на этом опыте. К этому нужно быть готовым", — добавляет эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве показали, как выглядит укрытие премиумкласса в ЖК. Украинцы считают, что так должно быть везде.