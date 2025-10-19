В Киеве показали первое противорадиационное укрытие: как оно выглядит изнутри и от чего защитит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 630
Стоило строительство противорадиационного укрытия почти 50 млн гривен
Первое противорадиационное укрытие в Оболонском районе столицы построили год назад с нуля. Оно расположено рядом с начальной школой "Первая ласточка" по адресу улица Героев полка "Азов", 30а.
В хранилище можно попасть на лифте, который вмещает пять человек. Особенно удобно это для людей с инвалидностью и мамам с колясками, говорится в программе "Киевское время".
Что нужно знать
- Строительство укрытия обошлось в 48 млн. гривен
- Хранилище имеет систему фильтрации, гардероб, туалет и доступ для маломобильных людей
- На Оболони уже запланировано строительство еще одного противорадиационного хранилища
Как рассказал глава Оболонской районной администрации Кирилл Фесик, в хранилище обустроена очень мощная система вентиляции с фильтрами воздуха, несколько входов с крепкой герметической дверью. Также в помещении достаточно большое пространство, чтобы здесь можно было комфортно находиться 800 людям.
В хранилище, проект которого обошелся в 48 млн гривен, также есть гардероб, туалеты, камеры наблюдения для безопасности, кухня, запасы воды и большая фильтрационная система.
Еще одно противорадиационное укрытие обустраивают рядом с детским садом. Днем оно будет выполнять функции безопасного укрытия для детей, а ночью станет убежищем для всех нуждающихся в защите.
На дверях в убежище, где могут разместиться до 350 человек, установлена система разумного доступа: во время воздушной тревоги они открываются автоматически. В укрытии шлюзовая система, двухэтажные лавки для ночевки, вентиляция и запас электроэнергии, которого хватит на 8 часов. В этом хранилище есть аварийный выход через туннель.
В общем, как отмечается, укрытий советских времен в районе пять, и все они отремонтированы. Кроме того, на следующий год уже запланировано строительство еще одного противорадиационного хранилища.
Напомним, ранее КГГА ответило на запрос "Телеграфа", будут ли укрытия обустроены для мам с младенцами.