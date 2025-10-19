В Киеве показали первое противорадиационное укрытие: как оно выглядит изнутри и от чего защитит

Стоило строительство противорадиационного укрытия почти 50 млн гривен

Первое противорадиационное укрытие в Оболонском районе столицы построили год назад с нуля. Оно расположено рядом с начальной школой "Первая ласточка" по адресу улица Героев полка "Азов", 30а.

В хранилище можно попасть на лифте, который вмещает пять человек. Особенно удобно это для людей с инвалидностью и мамам с колясками, говорится в программе "Киевское время".

Вход в укрытие

Что нужно знать

Строительство укрытия обошлось в 48 млн. гривен

Хранилище имеет систему фильтрации, гардероб, туалет и доступ для маломобильных людей

На Оболони уже запланировано строительство еще одного противорадиационного хранилища

Как рассказал глава Оболонской районной администрации Кирилл Фесик, в хранилище обустроена очень мощная система вентиляции с фильтрами воздуха, несколько входов с крепкой герметической дверью. Также в помещении достаточно большое пространство, чтобы здесь можно было комфортно находиться 800 людям.

Указатели в укрытии подписаны шрифтом Брайля.

В хранилище, проект которого обошелся в 48 млн гривен, также есть гардероб, туалеты, камеры наблюдения для безопасности, кухня, запасы воды и большая фильтрационная система.

Хранилище оборудовано для учебного процесса

В укрытии могут свободно разместиться несколько сотен человек

Система вентиляции

Еще одно противорадиационное укрытие обустраивают рядом с детским садом. Днем оно будет выполнять функции безопасного укрытия для детей, а ночью станет убежищем для всех нуждающихся в защите.

Укрытие возле детсада

На дверях в убежище, где могут разместиться до 350 человек, установлена система разумного доступа: во время воздушной тревоги они открываются автоматически. В укрытии шлюзовая система, двухэтажные лавки для ночевки, вентиляция и запас электроэнергии, которого хватит на 8 часов. В этом хранилище есть аварийный выход через туннель.

Кирилл Фесик демонстрирует запасной выход из укрытия

В общем, как отмечается, укрытий советских времен в районе пять, и все они отремонтированы. Кроме того, на следующий год уже запланировано строительство еще одного противорадиационного хранилища.

Укрытие на карте

Убежище на карте укрытий Киева

